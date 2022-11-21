Российские болельщики в Катаре: «Мы здесь как главные лица. Англичане нас просто обожают, чуть ли не целоваться лезут»

Российские болельщики в Катаре поделились эмоциями от старта ЧМ-2022.
«Очень хорошая, дружественная обстановка. Мы здесь как главные лица – все сфоткаться хотят: англичане, иранцы. Как будто бы не Иран – Англия, а Россия играет. Скандируют: «Иран и Россия»! Невозможно пройти.
Англичане нас просто обожают: «Оу, Раша!». Чуть ли не целоваться лезут. Мы им отвечаем: «Держи два метра [дистанции]», – сказал болельщик.
- Сборная России была отстранена от стыков ЧМ-2022.
- Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «Матч ТВ»