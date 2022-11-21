Российские болельщики в Катаре: «Мы здесь как главные лица. Англичане нас просто обожают, чуть ли не целоваться лезут»

Российские болельщики в Катаре поделились эмоциями от старта ЧМ-2022.

«Очень хорошая, дружественная обстановка. Мы здесь как главные лица – все сфоткаться хотят: англичане, иранцы. Как будто бы не Иран – Англия, а Россия играет. Скандируют: «Иран и Россия»! Невозможно пройти.

Англичане нас просто обожают: «Оу, Раша!». Чуть ли не целоваться лезут. Мы им отвечаем: «Держи два метра [дистанции]», – сказал болельщик.

Сборная России была отстранена от стыков ЧМ-2022.

Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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