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    Российские болельщики в Катаре: «Мы здесь как главные лица. Англичане нас просто обожают, чуть ли не целоваться лезут»

    Российские болельщики в Катаре поделились эмоциями от старта ЧМ-2022.

    «Очень хорошая, дружественная обстановка. Мы здесь как главные лица – все сфоткаться хотят: англичане, иранцы. Как будто бы не Иран – Англия, а Россия играет. Скандируют: «Иран и Россия»! Невозможно пройти.

    Англичане нас просто обожают: «Оу, Раша!». Чуть ли не целоваться лезут. Мы им отвечаем: «Держи два метра [дистанции]», – сказал болельщик.

    • Сборная России была отстранена от стыков ЧМ-2022.
    • Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1388

      moskowcity-petrv 4 минуты назад

      Хохлому не встречайте только

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      Рейтинг: +1538

      jek718875 17 минут назад

      Радуйтесь на здоровье, только задом не поворачивайтесь

      0
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      Рейтинг: +1383

      elessar arnor > jek718875 7 минут назад

      пересидел в церковной российской семинарии

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