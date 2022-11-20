«Стоячее болото!» Силкин раскритиковал игроков сборной России за матч с Узбекистаном

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин остался недоволен игрой сборной России в матче с Узбекистаном (0:0).

«Товарищеские матчи сборной России закончились просто никак. Без мотивации на футбольное поле выходить не надо. Так понимаю, это связано с окончанием сезона: у всех куплены путевки, не хотят травм. Нет скоростей, нет желания обострять.

Уровень сборной упал? Какой уровень. Там вообще ничего не было. Если бы играли против Германии, Англии, пришлось бы напрягаться и биться, чтобы тебя не возили рылом. А здесь заведомо слабые соперники. Нет настроя. Я считаю, это непрофессиональное отношение к делу. Нельзя сказать, чтобы кто-то носился, бился. Стоячее болото!» – сказал Силкин.

17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

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