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    «Стоячее болото!» Силкин раскритиковал игроков сборной России за матч с Узбекистаном

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин остался недоволен игрой сборной России в матче с Узбекистаном (0:0).

    «Товарищеские матчи сборной России закончились просто никак. Без мотивации на футбольное поле выходить не надо. Так понимаю, это связано с окончанием сезона: у всех куплены путевки, не хотят травм. Нет скоростей, нет желания обострять.

    Уровень сборной упал? Какой уровень. Там вообще ничего не было. Если бы играли против Германии, Англии, пришлось бы напрягаться и биться, чтобы тебя не возили рылом. А здесь заведомо слабые соперники. Нет настроя. Я считаю, это непрофессиональное отношение к делу. Нельзя сказать, чтобы кто-то носился, бился. Стоячее болото!» – сказал Силкин.

    • 17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11254

      alex1951 21 минуту назад

      Силкин -Ху.......кин......пиз....болкин....
      Ты хто?
      Тебя Бомба опубликовала?
      Теперь от радости Ж . рвешь?
      Ты ,что ли тренер,или Карпуша забыл с тобой посоветоваться?

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