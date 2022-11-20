Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Я не реализовал 3-4 момента». Соболев – после матча с Узбекистаном

    Нападающий сборной России Александр Соболев подвел итоги ноябрьских товарищеских матчей.

    Сегодня сборная сыграла вничью с Узбекистаном (0:0. Три дня назад команда не смогла победить Таджикистан (0:0).

    – Можешь подвести итоги двух матчей?

    – Да нормально сыграли, сегодня должны были побеждать. Я не реализовал 3-4 момента, а в целом сегодня была точно неплохая игра.

    – Если бы удалось забить через себя, эмоциональный фон был бы совсем другим?

    – Да нет, я уже забивал через себя. Гол не пахнет, не важно, как забил. У меня было сегодня 3-4 момента, хотя бы один из которых я должен был реализовать, но, к сожалению, не смог.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Все идет по плану». Мостовой – о ничьей сборной России с Узбекистаном
    Губерниев: «Надеюсь, некоторые пассажиры больше не выйдут в футболках с надписью «Россия»
    Зарема объяснила, почему не смотрит матчи сборной России 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11