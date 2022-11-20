«Я не реализовал 3-4 момента». Соболев – после матча с Узбекистаном

Нападающий сборной России Александр Соболев подвел итоги ноябрьских товарищеских матчей.

Сегодня сборная сыграла вничью с Узбекистаном (0:0. Три дня назад команда не смогла победить Таджикистан (0:0).

– Можешь подвести итоги двух матчей?

– Да нормально сыграли, сегодня должны были побеждать. Я не реализовал 3-4 момента, а в целом сегодня была точно неплохая игра.

– Если бы удалось забить через себя, эмоциональный фон был бы совсем другим?

– Да нет, я уже забивал через себя. Гол не пахнет, не важно, как забил. У меня было сегодня 3-4 момента, хотя бы один из которых я должен был реализовать, но, к сожалению, не смог.

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