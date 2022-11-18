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    Путин поздравил главу Катара со стартующим ЧМ-2022

    Президент России Владимир Путин созвонился с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

    «Путин поздравил Эмира Катара со стартующим 20 ноября в его стране чемпионатом мира по футболу и пожелал успешного выступления катарской национальной сборной.

    Тамим Бен Хамад Аль Тани поблагодарил за то, что российская сторона активно делилась своим опытом проведения мирового футбольного первенства», – сообщил Кремль.

    • Впервые ЧМ пройдет на Ближнем Востоке.
    • Последний ЧМ принимала Россия.
    • Россия отстранена от ЧМ-2022 решением ФИФА.

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    Источник: официальный сайт Кремля

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