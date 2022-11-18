Президент ФНЛ рассказал, когда начнется процедура лицензирования для крымских клубов

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о лицензировании команд из Крыма.

«В конце августа к нам поступило письмо из Крымского футбольного союза с просьбой рассмотреть их участие в Первой и Второй лигах. После нашего общения с обратившимися была создана экспертно-аналитическая группа, мы провели несколько совещаний.

Сейчас идeт процедура получения документов от Крымского футбольного союза по самой федерации, по клубам, статусу игроков, категориям тренеров, инфраструктуре, юридическо-правовой форме, финансированию и так далее.

Это всe необходимо для прохождения процедуры лицензирования, которая начнeтся в феврале 2023 года», — сказал Измайлов.

Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 крымских клуба.

Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

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