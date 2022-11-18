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    Президент ФНЛ раскрыл число игроков Первой и Второй лиг, получивших повестки в военкомат

    Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, сколько повесток в военкомат получили игроки Первой и Второй лиг.

    «Скольким игрокам Первой и Второй лиг за это время пришли повестки? Больше, чем десяти. Всех ли удалось отстоять? Все они по разным причинам не подходили под критерии мобилизации. Делала ли Лига брони? Нет.

    Приходили повестки сотрудникам офиса, клубов. В большинстве случаев это просто уточнение военкоматами данных. Но есть и пример руководителя пресс-службы «Балтики» (Сергей Кандалов был мобилизован – прим. «Бомбардира»), – сказал Измайлов.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • 31 октября он сообщил о завершении призыва.

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    Источник: «Чемпионат»

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