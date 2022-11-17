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    Зделар: «Когда мной интересовался ЦСКА, Натхо сказал, что это самый «здоровый» клуб России»

    Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, что повлияло на его переход в московский клуб.

    – Ты достаточно долго выступал за «Партизан» и играл с Зораном Тошичем и Бибрасом Натхо, которые ранее выступали за ЦСКА. Что они рассказывали про клуб и Москву?

    – Мы много раз шутили с Тошичем на эту тему. Я постоянно повторял: «Когда устроишь меня в ЦСКА»? Зоран действительно оставил глубокий след в ЦСКА: сколько матчей он провел, играл в Лиге чемпионов…

    Мы много раз общались на тему клубов в России, и каждый раз я слышал только положительные комментарии. Когда мной заинтересовался ЦСКА, Натхо сказал, что это самый «здоровый» клуб в России. Это было важно, так как такие слова укрепляют желание перейти в команду, в которой можешь развиваться.

    Тогда мне это сильно облегчило выбор. А уже по приезде я убедился, что все действительно так, как рассказывал Бибрас. К тому же, я перешел в ЦСКА, когда у команды уже появился свой стадион, свой дом. Для меня честь быть частью этого клуба.

    • Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» этим летом за 500 тысяч евро.
    • ЦСКА подписал со Зделаром контракт на 3 года с опцией продления.

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    Источник: Metaratings

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