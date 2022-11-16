Бальде вернулся к тренировкам «Спартака». Он отбыл трехмесячную дисквалификацию

Нападающий «Спартака» Бальде Кейта вернулся в расположение команды после отсутствия из-за дисквалификации

«Да, я говорил с Кейта после тренировки. Он очень счастлив!» – сказал агент Бальде Федерико Пасторелло.

Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил истечет у игрока в декабре.

«Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт до июня 2025 года.

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