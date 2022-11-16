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    Бальде вернулся к тренировкам «Спартака». Он отбыл трехмесячную дисквалификацию

    Нападающий «Спартака» Бальде Кейта вернулся в расположение команды после отсутствия из-за дисквалификации

    «Да, я говорил с Кейта после тренировки. Он очень счастлив!» – сказал агент Бальде Федерико Пасторелло.

    Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил истечет у игрока в декабре.

    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • Форвард взял себе 9-й игровой номер.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 22:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98896

      zigbert 30 минут назад

      За зиму надо сбросить лишний вес.

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