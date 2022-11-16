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    Кубок России. «Зенит» победил «Факел» благодаря дублю Малкома и вышел на второе место в группе

    В пятом туре группового этапа Кубка России «Зенит» на выезде обыграл «Факел» со счетом 2:0.

    Оба гола забил вингер петербургской команды Малком.

    «Зенит» набрал девять очков и обошел «Крылья Советов» в группе. Лидировать продолжает «Спартак».

    «Факел» потерпел пять поражений в пяти матчах и досрочно вылетел из турнира.

    Россия. Кубок. 5-й тур. Группа B

    Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Малком, 46; 0:2 – Малком, 82.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +66475

      portero 1 минуту назад

      У Семака многие деградируют, что-то не то он делает....
      Бакаев перешёл и затух, Ерохин понятно выходил на ыпрте забивал фарт окончился и убогое зрелище.... Кузяев радует... Круговой, Мостовой моложцы, держаться вопреки ибо этот тренеришка редко им шанец даёт, Адамова замариновал...

      0
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      Рейтинг: +374

      Азбука 22 минуты назад

      Кто-нибудь может объяснить, чем третье место в группе хуже, допустим, второго? Мне представляется, что с третьего даже легче добраться до финала. Или нет?

      0
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      Рейтинг: +5095

      _Marqella_ > Азбука 2 минуты назад

      это да,соперники будут слабже,но на два матча больше...Учитывая что ЕК нет,то в принципе третье место тоже норм вариант...
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      Рейтинг: +6123

      Красногорск_Фан 58 минут назад

      Ждем игру Спартак -зенит. Остальное никому не имеет значения . в том числе и игра текущая. Малком асс

      0
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      Рейтинг: +2310

      fakeid 1 час назад

      бгг. модераторы так старательно убивали ресурс, закрывая комменты к каждой третьей новости и раздавая дичайшие баны на 2 недели, что теперь отбили у людей всё желание комментировать. что ни новость - то ноль комментов. или несколько. только дзюба и мостовой ещё какой-то ажиотаж вызывают.

      раньше новости про зенит и спартак собирали сотни комментов. а теперь примерно нолик. пожинайте, гы-гы)) пс: баны на 2 недели и удаление всех комментов не простим.

      9
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      Рейтинг: +16190

      Barmaleushka > fakeid 1 час назад

      Это стукачок "Пахмелий" старается .

      5
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      Рейтинг: +782

      БеZуМныЙ > fakeid 28 минут назад

      Разогнали всех с сайта из за неквалифицированного модерирования.

      2
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      Рейтинг: +4709

      ААМ 1 час назад

      Зенит" уверенно победил, но игрой не впечатлил. Ерохин на выход, ни приёма мяча, ни паса, ни отбора.

      5
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      Рейтинг: +298

      Ill Ich 1 час назад

      "Зенит" уверенно, пусть и неярко, одержал победу в Воронеже. Хозяева на этот раз не смогли предъявить каких-либо убедительных аргументов и вылетели из Кубка. Кто-то же должен был занять последнее место в этой интересной группе!

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