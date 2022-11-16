Кубок России. «Зенит» победил «Факел» благодаря дублю Малкома и вышел на второе место в группе

В пятом туре группового этапа Кубка России «Зенит» на выезде обыграл «Факел» со счетом 2:0.

Оба гола забил вингер петербургской команды Малком.

«Зенит» набрал девять очков и обошел «Крылья Советов» в группе. Лидировать продолжает «Спартак».

«Факел» потерпел пять поражений в пяти матчах и досрочно вылетел из турнира.

Россия. Кубок. 5-й тур. Группа B

Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Малком, 46; 0:2 – Малком, 82.

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