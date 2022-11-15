Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане пропустит первые матчи ЧМ-2022, сообщил представитель местной федерации футбола Абдулай Соу.

«Первые игры чемпионата мира в Катаре мы сыграем без Садио Мане. Никто в команде этого не хотел, но так случилось», сказал Соу.

Мане получил травму в начале ноября.

ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Сенегала будут Нидерланды, Катар и Эквадор.

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