«Реал» разработал стратегию трансфера Холанда в 2024 году (AS)

«Реал» сохраняет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

У мадридского клуба уже есть стратегия подписания форварда летом 2024 года.

В «Реале» знают, что по окончании сезона-2023/24 норвежца можно выкупить за фиксированную сумму отступных в размере 180 миллионов евро.

До этого момента испанцы намерены контактировать с Холандом и его представителями, чтобы добиться их согласия на трансфер.

Аргументы «Реала» – повышение шансов футболиста выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч», а также статус главной фигуры в атаке после ухода Карима Бензема.

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