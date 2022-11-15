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    «Реал» разработал стратегию трансфера Холанда в 2024 году (AS)

    «Реал» сохраняет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

    У мадридского клуба уже есть стратегия подписания форварда летом 2024 года.

    В «Реале» знают, что по окончании сезона-2023/24 норвежца можно выкупить за фиксированную сумму отступных в размере 180 миллионов евро.

    До этого момента испанцы намерены контактировать с Холандом и его представителями, чтобы добиться их согласия на трансфер.

    Аргументы «Реала» – повышение шансов футболиста выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч», а также статус главной фигуры в атаке после ухода Карима Бензема.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 14:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1182

      mama1991 25 минут назад

      Он мож до этого времени сдохнет...

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