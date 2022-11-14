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    Тренер «Спортинга» Аморим ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб Роналду

    Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим отреагировал на слухи, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в лиссабонский клуб.

    «Открывает ли «Спортинг» двери для Роналду? Я тысячу раз отвечал на этот вопрос. Роналду – игрок «МЮ». Могу только сказать, что всем в «Спортинге» он нравится.

    Криштиану сам определит свое будущее. Я не собираюсь высказываться по этому поводу. Летом стало очевидно, что не все происходит так, как хочется мне. Есть клуб, есть структура», – сказал Аморим.

    • 37-летний Роналду – воспитанник «Спортинга».
    • Контракт форварда с «МЮ» истекает в июне 2023 года, но есть вероятность его ухода зимой.
    • В этом сезоне португалец забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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    Источник: O Jogo

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