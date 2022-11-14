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  • Тренер «Спортинга» Аморим ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб Роналду

Тренер «Спортинга» Аморим ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб Роналду

14 ноября 2022, 19:38

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим отреагировал на слухи, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в лиссабонский клуб.

«Открывает ли «Спортинг» двери для Роналду? Я тысячу раз отвечал на этот вопрос. Роналду – игрок «МЮ». Могу только сказать, что всем в «Спортинге» он нравится.

Криштиану сам определит свое будущее. Я не собираюсь высказываться по этому поводу. Летом стало очевидно, что не все происходит так, как хочется мне. Есть клуб, есть структура», – сказал Аморим.

  • 37-летний Роналду – воспитанник «Спортинга».
  • Контракт форварда с «МЮ» истекает в июне 2023 года, но есть вероятность его ухода зимой.
  • В этом сезоне португалец забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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Источник: O Jogo
Португалия. Примейра Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Спортинг Роналду Криштиану Аморим Рубен
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