В «Динамо» рассказали, могут ли российские клубы купить Захаряна

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что российские клубы не смогут купить полузащитника Арсена Захаряна.
— Если ценник Захаряна для европейских клубов составляет 15 миллионов евро, сколько придется заплатить российскому клубу?
— Ценника для российских клубов нет.
— То есть его продажа в другой российский клуб невозможна?
— У него есть контракт и там все написано. Для российских клубов нет ценника для покупки Захаряна. Там не прописано ни 20, ни 50, ни 100 миллионов. Его не существует.
— И как они смогут купить Захаряна, если кто-то захочет?
— Никак, наверное.
- Захарян мог перейти в «Челси» летом, но трансфер сорвался.
- В этом сезоне россиянин забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 19 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»