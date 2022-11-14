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    В «Динамо» рассказали, могут ли российские клубы купить Захаряна

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что российские клубы не смогут купить полузащитника Арсена Захаряна.

    — Если ценник Захаряна для европейских клубов составляет 15 миллионов евро, сколько придется заплатить российскому клубу?

    — Ценника для российских клубов нет.

    — То есть его продажа в другой российский клуб невозможна?

    — У него есть контракт и там все написано. Для российских клубов нет ценника для покупки Захаряна. Там не прописано ни 20, ни 50, ни 100 миллионов. Его не существует.

    — И как они смогут купить Захаряна, если кто-то захочет?

    — Никак, наверное.

    • Захарян мог перейти в «Челси» летом, но трансфер сорвался.
    • В этом сезоне россиянин забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 19 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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