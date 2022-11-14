В «Динамо» рассказали, могут ли российские клубы купить Захаряна

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что российские клубы не смогут купить полузащитника Арсена Захаряна.

— Если ценник Захаряна для европейских клубов составляет 15 миллионов евро, сколько придется заплатить российскому клубу?

— Ценника для российских клубов нет.

— То есть его продажа в другой российский клуб невозможна?

— У него есть контракт и там все написано. Для российских клубов нет ценника для покупки Захаряна. Там не прописано ни 20, ни 50, ни 100 миллионов. Его не существует.

— И как они смогут купить Захаряна, если кто-то захочет?

— Никак, наверное.

Захарян мог перейти в «Челси» летом, но трансфер сорвался.

В этом сезоне россиянин забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 19 матчах.

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