Роналду: «После ухода Фергюсона я не увидел эволюции в «МЮ». Прогресс – нулевой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил, как изменилась команда за последние 13 лет.

«Прогресс – нулевой. После ухода сэра Алекса Фергюсона я не увидел эволюции в клубе. В лучшую сторону ничего не изменилось.

Фергюсон знает лучше других, что клуб идет неправильным путем. На самом деле все это знают. Люди, которые не видят этого, просто слепы», – сказал Роналду.

Фергсюсон закончил тренерскую карьеру в 2013 году.

Роналду покинул «МЮ» в 2009-м, а вернулся в клуб в 2021-м.

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