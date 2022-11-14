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  • Роналду: «После ухода Фергюсона я не увидел эволюции в «МЮ». Прогресс – нулевой»

Роналду: «После ухода Фергюсона я не увидел эволюции в «МЮ». Прогресс – нулевой»

14 ноября 2022, 07:50
3

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил, как изменилась команда за последние 13 лет.

«Прогресс – нулевой. После ухода сэра Алекса Фергюсона я не увидел эволюции в клубе. В лучшую сторону ничего не изменилось.

Фергюсон знает лучше других, что клуб идет неправильным путем. На самом деле все это знают. Люди, которые не видят этого, просто слепы», – сказал Роналду.

  • Фергсюсон закончил тренерскую карьеру в 2013 году.
  • Роналду покинул «МЮ» в 2009-м, а вернулся в клуб в 2021-м.

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Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Фергюсон Алекс
Комментарии (3)
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житель СПб
1668408421
Человек говорит то, что должны говорить многие.
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zigbert
1668430961
Если ты знаешь что нужно сделать - подскажи. Не знаешь - лучше и не подвергать критике свой клуб.
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kliker
1668474163
Разруха в клубе разрушает карьеры игроков.
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