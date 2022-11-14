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    Роналду: «После ухода Фергюсона я не увидел эволюции в «МЮ». Прогресс – нулевой»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил, как изменилась команда за последние 13 лет.

    «Прогресс – нулевой. После ухода сэра Алекса Фергюсона я не увидел эволюции в клубе. В лучшую сторону ничего не изменилось.

    Фергюсон знает лучше других, что клуб идет неправильным путем. На самом деле все это знают. Люди, которые не видят этого, просто слепы», – сказал Роналду.

    • Фергсюсон закончил тренерскую карьеру в 2013 году.
    • Роналду покинул «МЮ» в 2009-м, а вернулся в клуб в 2021-м.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18023

      житель СПб 3 часа назад

      Человек говорит то, что должны говорить многие.

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