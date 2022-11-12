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    Ловрен: «Цель Хорватии – выиграть ЧМ-2022»

    Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен назвал цель на ЧМ-2022.

    — Какие цели на чемпионат мира?

    — Выступить лучше, чем в 2018. Возможно ли это? Все возможно.

    — Может ли Хорватия выиграть ЧМ?

    — Я бы сказал, что мы темные лошадки. Никто не говорит о нас, только о Бразилии, Аргентине, Германии, Испании. Мы где-то позади. Думаю, это хорошо. Так что посмотрим.

    • В 2018 году Хорватия дошла до финала.
    • В Катаре Хорватия сыграет в группе с Марокко, Бельгией и Канадой.
    • Для Ловрена это будет 3-й чемпионат мира.

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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