Ловрен: «Цель Хорватии – выиграть ЧМ-2022»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен назвал цель на ЧМ-2022.

— Какие цели на чемпионат мира?

— Выступить лучше, чем в 2018. Возможно ли это? Все возможно.

— Может ли Хорватия выиграть ЧМ?

— Я бы сказал, что мы темные лошадки. Никто не говорит о нас, только о Бразилии, Аргентине, Германии, Испании. Мы где-то позади. Думаю, это хорошо. Так что посмотрим.

В 2018 году Хорватия дошла до финала.

В Катаре Хорватия сыграет в группе с Марокко, Бельгией и Канадой.

Для Ловрена это будет 3-й чемпионат мира.

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