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    Орлов: «У «Спартака» было больше всех претензий к судьям. Сейчас играет хорошо – и не имеет»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о судействе в РПЛ.

    «У нас гипертрофированное отношение к судейским ошибкам. Мы смотрим много чемпионатов и турниров: везде судьи допускают ошибки. И в нашем чемпионате тоже. Но сейчас, мне кажется, наше общество подуспокоилось. Особенно руководители клубов, которые оправдывали поражения команды ошибками судей.

    Вот, к примеру, «Спартак», который больше всех имел претензий, сейчас этих претензий не имеет, а играет он хорошо. Так же и у «Зенита». Все команды поняли, что судьи — это не главное. Главное — игра», — сказал Орлов.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16236

      NewLife 7 минут назад

      Спартак судят настолько правильно, насколько начальники блеклых удовлетворены очковой разницей между Спартаком и их протеже.

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      Рейтинг: +5111

      neim 49 минут назад

      Когда были претензии, у Спартака был Федун и Зарема, теперь их нет. Нет и претензий ))).

      " ... Все команды поняли, что судьи — это не главное. Главное — игра» ... "

      Хорошо, что бы это ещё и господин Орлов понял.

      0
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      Рейтинг: +13

      Афpиканская чyма свинeй 53 минуты назад

      Теперь местные бомбардирские хряки взялись заполошно визжать на тех судей, которые неправильно, по их мнению, судят игры ближайших конкурентов

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      Рейтинг: +17757

      Cleaner 1 час назад

      Орлов, НЕ ТРОНЬ Спартака! Хвали своего лучшего клуба Восточной Европы. У тебя это здорово получается.

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      Рейтинг: +33208

      oyabun 1 час назад

      Всё что можно извратил - лишь бы в очередной раз нагадить в сторону Спартака.
      1. Спартак сейчас играет отнюдь не хорошо. Последние 2 игры были очень плохо проведены.
      2. Может потому у Спартака сейчас и нет претензий к судьям, что особо ангажированных судей одернули после предыдущих многочисленных скандалов и они не дают повода теперь на них жаловаться?
      3. "..Все команды поняли, что судьи — это не главное". Да ничего подобного! Судьи часто напрямую влияют на результат.

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      Рейтинг: +17757

      Cleaner > oyabun 1 час назад

      По поводу Вашего второго пункта. Вы это серьезно написали? Что у Спартака сейчас НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ К СУДЬЯМ? Или для поржать? РЖУ. Ни могу!!!...)))

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