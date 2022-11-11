Орлов: «У «Спартака» было больше всех претензий к судьям. Сейчас играет хорошо – и не имеет»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о судействе в РПЛ.

«У нас гипертрофированное отношение к судейским ошибкам. Мы смотрим много чемпионатов и турниров: везде судьи допускают ошибки. И в нашем чемпионате тоже. Но сейчас, мне кажется, наше общество подуспокоилось. Особенно руководители клубов, которые оправдывали поражения команды ошибками судей.

Вот, к примеру, «Спартак», который больше всех имел претензий, сейчас этих претензий не имеет, а играет он хорошо. Так же и у «Зенита». Все команды поняли, что судьи — это не главное. Главное — игра», — сказал Орлов.

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.

Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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