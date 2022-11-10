Агент: «Не думаю, что Малком огорчен непопаданием в сборную Бразилии на ЧМ-2022»

Фернандо Гарсия, агент вингера «Зенита» Малкома, ответил на вопросы о невключении игрока в состав сборной Бразилии на чемпионат мира.

– Малком не попал в итоговую заявку Бразилии на ЧМ-2022. Сильно ли это его расстроило?

– Честно говоря, мы не обсуждали с ним состав сборной Бразилии, но я не думаю, что он огорчeн.

– Когда Малком выступал за «Барселону», то его вызывали в главную сборную Бразилии. После перехода в «Зенит» – только в олимпийскую. Ему всего 25 лет, не хочет ли он попробовать себя в топ-клубе, чтобы, например, поучаствовать на ЧМ-2026 в США?

– Это сложный вопрос, на который вряд ли я найду ответ. Малком очень талантливый и одарeнный игрок, но только он решает своe будущее. В данный момент он хочет остаться в «Зените».

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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