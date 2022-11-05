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    АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве вырвал победу над «Фулхэмом» благодаря пенальти на 95-й минуте

    «Манчестер Сити» в 15-м туре чемпионата Англии победил «Фулхэм». Хозяевам помог пенальти на 90+5 минуте, который реализовал Эрлинг Холанд.

    С 26-й минуты манчестерцы были в меньшинстве после удаления Жоау Канселу.

    «Манчестер Сити» поднялся на первое место. «Фулхэм» опустился на восьмую строчку.

    Англия. АПЛ. 15-й тур

    Манчестер Сити – Фулхэм – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Альварес, 16; 1:1 – Перейра, 28 (с пенальти); 2:1 – Холанд, 90+5 (с пенальти).

    Удаления: Канселу, 26 – нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +377

      Таврида 42 минуты назад

      #Шейхивсекупили Когда?

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      Рейтинг: +13982

      Skull_Boy 49 минут назад

      Да они в 10м дачников так прижали, как будто их 30 человек играет, а не 9ть

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