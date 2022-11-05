АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве вырвал победу над «Фулхэмом» благодаря пенальти на 95-й минуте

«Манчестер Сити» в 15-м туре чемпионата Англии победил «Фулхэм». Хозяевам помог пенальти на 90+5 минуте, который реализовал Эрлинг Холанд.
С 26-й минуты манчестерцы были в меньшинстве после удаления Жоау Канселу.
«Манчестер Сити» поднялся на первое место. «Фулхэм» опустился на восьмую строчку.
Англия. АПЛ. 15-й тур
Манчестер Сити – Фулхэм – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Альварес, 16; 1:1 – Перейра, 28 (с пенальти); 2:1 – Холанд, 90+5 (с пенальти).
Удаления: Канселу, 26 – нет.
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Источник: Бомбардир.ру