АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве вырвал победу над «Фулхэмом» благодаря пенальти на 95-й минуте

«Манчестер Сити» в 15-м туре чемпионата Англии победил «Фулхэм». Хозяевам помог пенальти на 90+5 минуте, который реализовал Эрлинг Холанд.

С 26-й минуты манчестерцы были в меньшинстве после удаления Жоау Канселу.

«Манчестер Сити» поднялся на первое место. «Фулхэм» опустился на восьмую строчку.

Англия. АПЛ. 15-й тур

Манчестер Сити – Фулхэм – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Альварес, 16; 1:1 – Перейра, 28 (с пенальти); 2:1 – Холанд, 90+5 (с пенальти).

Удаления: Канселу, 26 – нет.

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