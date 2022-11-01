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    Главный тренер сборной Казахстана назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, какого футболиста он считает лучшим в РПЛ по итогам 15 туров.

    «Я смотрел не так много матчей РПЛ, но из того, что видел, думаю, Александр Соболев – лучший футболист первой части сезона.

    Он здорово прибавил, как и весь «Спартак». При Абаскале команда показывает зрелищную игру, за ними интересно наблюдать», – заявил Адиев.

    • 25-летний Соболев забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 14 матчах РПЛ.
    • «Спартак» идет на 2-м месте в лиге, отставая на 7 очков от лидирующего «Зенита».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98675

      zigbert 1 час назад

      Сам то Адиев тоже добился определенного успеха возглавив Казахстан.

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