Главный тренер сборной Казахстана назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, какого футболиста он считает лучшим в РПЛ по итогам 15 туров.
«Я смотрел не так много матчей РПЛ, но из того, что видел, думаю, Александр Соболев – лучший футболист первой части сезона.
Он здорово прибавил, как и весь «Спартак». При Абаскале команда показывает зрелищную игру, за ними интересно наблюдать», – заявил Адиев.
- 25-летний Соболев забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 14 матчах РПЛ.
- «Спартак» идет на 2-м месте в лиге, отставая на 7 очков от лидирующего «Зенита».
Источник: «РБ Спорт»