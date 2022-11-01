Главный тренер сборной Казахстана назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, какого футболиста он считает лучшим в РПЛ по итогам 15 туров.

«Я смотрел не так много матчей РПЛ, но из того, что видел, думаю, Александр Соболев – лучший футболист первой части сезона.

Он здорово прибавил, как и весь «Спартак». При Абаскале команда показывает зрелищную игру, за ними интересно наблюдать», – заявил Адиев.