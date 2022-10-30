Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Первый тренер Чалова считает, что форвард превосходит уровень «Венеции» и ему не стоит туда переходить

    Первый тренер Федора Чалова Павел Коваль отреагировал на информацию об интересе к форварду ЦСКА со стороны «Венеции».

    «Ну зачем Феде какая-то «Венеция», которая играет во второй итальянской лиге? Даже если они и предложат трансфер, то Чалову не стоит туда переходить. Серия Б – это не уровень для одного из лучших бомбардиров РПЛ.

    Федору для продолжения карьеры лучше всего подошла бы Испания. Серию А я бы тоже не списывал со счетов. Чалов сейчас сильно прибавил во многих компонентах. Видно, как он возмужал, несмотря на свой ранний возраст.

    Если хочет перейти в Европу, то не надо срываться и переходить уже зимой. Куда ему спешить? Пусть доиграет этот сезон, а дальше будет видно. Чалову стоит все тщательно продумать», – сказал Коваль.

    • Чалов в этом сезоне забил 11 голов в 16 матчах.
    • «Венеция» занимает 18-е место в Серии Б.
    • За клуб играет россиянин Денис Черышев.

    Новости по теме
    Юран назвал трех лучших нападающих РПЛ 4
    Олейников вспомнил, какими были Чалов и Кучаев в молодежке ЦСКА
    Колыванов не советует Чалову переходить в «Венецию» 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +87

      Самайн 12 минут назад

      Пусть он в слабую команду перейдёт, за то чемпионат сильнее, и для себя можно что-то приобрести.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      Stavr007 25 минут назад

      он в базель скатался, ничего из себя не показал там, 4 гола в 16 матчах швейцарской лиги, это днище

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1088

      Красногвардейчик 29 минут назад

      Федьке нужно сезон в ЦСКА доиграть по любому. Замену ему найти не просто. Но при всех обстоятельствах, летом хорошо продать можно, и купить забивного форварда

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Болотоход > Красногвардейчик 24 минуты назад

      Хорошо это как?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2927

      Валерий2705 38 минут назад

      Да, Дзагоев с Акинфеевым тоже слушали аху..... истории, что им некуда спешить. Чем закончилось, все знают. Хотя оба были куда талантливее Чалова.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1088

      Красногвардейчик > Валерий2705 28 минут назад

      У Игоря два ,,креста,,!!!! ты знаешь, что многие после завязывают играть? не говори ерунды

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2927

      Валерий2705 > Красногвардейчик 19 минут назад

      Причем тут кресты? К Акинфееву был предметный интерес со стороны, например, Арсенала, который тогда был без нормального кипера. И со здоровьем всё в порядке было у него на тот момент, но гнидер повесил такой ценник, что вариантов не было. И с Дзагоевым, когда его после ЧЕ был готов взять не один клуб Европы. И причем тут "кресты"?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1361

      elessar arnor > Красногвардейчик 17 минут назад

      Шатов, Щенников, Зобнин и пр тоже слушали истории некуда спешить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1361

      elessar arnor 42 минуты назад

      спешить не надо, какая-то серия б, лучший форвард рпл..ужасно, за последние 3 года только 3 россиянина играют в топ-5

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3093

      m40 47 минут назад

      Надо было в Вест Хэм продавать пока нормальные деньги давали. Сейчас уже никто 25 миллионов не положит за него

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11