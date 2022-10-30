Первый тренер Чалова считает, что форвард превосходит уровень «Венеции» и ему не стоит туда переходить

Первый тренер Федора Чалова Павел Коваль отреагировал на информацию об интересе к форварду ЦСКА со стороны «Венеции».
«Ну зачем Феде какая-то «Венеция», которая играет во второй итальянской лиге? Даже если они и предложат трансфер, то Чалову не стоит туда переходить. Серия Б – это не уровень для одного из лучших бомбардиров РПЛ.
Федору для продолжения карьеры лучше всего подошла бы Испания. Серию А я бы тоже не списывал со счетов. Чалов сейчас сильно прибавил во многих компонентах. Видно, как он возмужал, несмотря на свой ранний возраст.
Если хочет перейти в Европу, то не надо срываться и переходить уже зимой. Куда ему спешить? Пусть доиграет этот сезон, а дальше будет видно. Чалову стоит все тщательно продумать», – сказал Коваль.
- Чалов в этом сезоне забил 11 голов в 16 матчах.
- «Венеция» занимает 18-е место в Серии Б.
- За клуб играет россиянин Денис Черышев.
Источник: Sport24