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  • Первый тренер Чалова считает, что форвард превосходит уровень «Венеции» и ему не стоит туда переходить

Первый тренер Чалова считает, что форвард превосходит уровень «Венеции» и ему не стоит туда переходить

30 октября 2022, 16:49
13

Первый тренер Федора Чалова Павел Коваль отреагировал на информацию об интересе к форварду ЦСКА со стороны «Венеции».

«Ну зачем Феде какая-то «Венеция», которая играет во второй итальянской лиге? Даже если они и предложат трансфер, то Чалову не стоит туда переходить. Серия Б – это не уровень для одного из лучших бомбардиров РПЛ.

Федору для продолжения карьеры лучше всего подошла бы Испания. Серию А я бы тоже не списывал со счетов. Чалов сейчас сильно прибавил во многих компонентах. Видно, как он возмужал, несмотря на свой ранний возраст.

Если хочет перейти в Европу, то не надо срываться и переходить уже зимой. Куда ему спешить? Пусть доиграет этот сезон, а дальше будет видно. Чалову стоит все тщательно продумать», – сказал Коваль.

  • Чалов в этом сезоне забил 11 голов в 16 матчах.
  • «Венеция» занимает 18-е место в Серии Б.
  • За клуб играет россиянин Денис Черышев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Венеция Чалов Федор
Комментарии (13)
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m40
1667138121
Надо было в Вест Хэм продавать пока нормальные деньги давали. Сейчас уже никто 25 миллионов не положит за него
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Валерий2705
1667138706
Да, Дзагоев с Акинфеевым тоже слушали аху..... истории, что им некуда спешить. Чем закончилось, все знают. Хотя оба были куда талантливее Чалова.
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Красногвардейчик
1667139234
Федьке нужно сезон в ЦСКА доиграть по любому. Замену ему найти не просто. Но при всех обстоятельствах, летом хорошо продать можно, и купить забивного форварда
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Stavr007
1667139453
он в базель скатался, ничего из себя не показал там, 4 гола в 16 матчах швейцарской лиги, это днище
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