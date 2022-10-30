Только одна команда в сезоне РПЛ не пропустила со стандартов

«Ростов» в сезоне РПЛ ни разу не пропустил со стандартов (без учета пенальти). Команда справилась со всеми штрафными и угловыми соперников.
Больше таких команд в РПЛ нет.
В то же время «Ростов» забил со стандартов (без учета пенальти) семь голов. Больше только у «Факела» (восемь).
- За стандарты в «Ростове» отвечает тренер вратарей Виталий Кафанов. За них он отвечал и в штабе «Рубина», когда работал там под руководством Курбана Бердыева.
- Кафанов также входит в штаб сборной России.
- «Ростов» идет в РПЛ 2-м.
Источник: телеграм-канал Opta