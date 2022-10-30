Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Только одна команда в сезоне РПЛ не пропустила со стандартов

    «Ростов» в сезоне РПЛ ни разу не пропустил со стандартов (без учета пенальти). Команда справилась со всеми штрафными и угловыми соперников.

    Больше таких команд в РПЛ нет.

    В то же время «Ростов» забил со стандартов (без учета пенальти) семь голов. Больше только у «Факела» (восемь).

    • За стандарты в «Ростове» отвечает тренер вратарей Виталий Кафанов. За них он отвечал и в штабе «Рубина», когда работал там под руководством Курбана Бердыева.
    • Кафанов также входит в штаб сборной России.
    • «Ростов» идет в РПЛ 2-м.

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. ЦСКА победил «Локо», «Динамо» смяло «Химки». «Краснодар» примет «Зенит» сегодня 3
    «Ростов» вышел в лидеры РПЛ по волевым очкам
    Карпин: «Меня называют одним из лучших тренеров России? Вообще по барабану!»
    Источник: телеграм-канал Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11