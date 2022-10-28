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  • Экс-селекционер «Монако» назвал условие для ухода Головина из клуба

Экс-селекционер «Монако» назвал условие для ухода Головина из клуба

28 октября 2022, 13:54

Бывший глава селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев порассуждал о будущем полузащитника Александра Головина.

«Думаю, что игрок счастлив в клубе, он играет, на него рассчитывают.

Головин пришeл за огромные деньги. У клуба русский владелец! Он уйдeт, только если за него заплатят серьeзные деньги.

И то при условии, что новый проект ему подойдeт», – сказал Корнеев.

  • В 2018 году «Монако» купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.
  • Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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