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    Экс-селекционер «Монако» назвал условие для ухода Головина из клуба

    Бывший глава селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев порассуждал о будущем полузащитника Александра Головина.

    «Думаю, что игрок счастлив в клубе, он играет, на него рассчитывают.

    Головин пришeл за огромные деньги. У клуба русский владелец! Он уйдeт, только если за него заплатят серьeзные деньги.

    И то при условии, что новый проект ему подойдeт», – сказал Корнеев.

    • В 2018 году «Монако» купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: «Чемпионат»

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