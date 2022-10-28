Экс-селекционер «Монако» назвал условие для ухода Головина из клуба

Бывший глава селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев порассуждал о будущем полузащитника Александра Головина.

«Думаю, что игрок счастлив в клубе, он играет, на него рассчитывают.

Головин пришeл за огромные деньги. У клуба русский владелец! Он уйдeт, только если за него заплатят серьeзные деньги.

И то при условии, что новый проект ему подойдeт», – сказал Корнеев.