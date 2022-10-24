Аршавин сделал выбор между Холандом и Мбаппе

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что Килиан Мбаппе ему нравится больше, чем Эрлинг Холанд.
«По качествам мне симпатичнее Мбаппе и Неймар. Просто у Холанда уникальное сочетание мощи и скорости – поэтому он столько забивает.
Я рад, что он перешел в «Манчестер Сити». Мне кажется, этой команде не хватало такого нападающего», – сказал Аршавин.
- В этом сезоне 22-летний Холанд забил 22 мяча и сделал 3 ассиста в 15 играх.
- 23-летний Мбаппе отличился 14 голами и 2 результативными передачами в 15 матчах.
Источник: Sport24