Аршавин сделал выбор между Холандом и Мбаппе

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что Килиан Мбаппе ему нравится больше, чем Эрлинг Холанд.

«По качествам мне симпатичнее Мбаппе и Неймар. Просто у Холанда уникальное сочетание мощи и скорости – поэтому он столько забивает.

Я рад, что он перешел в «Манчестер Сити». Мне кажется, этой команде не хватало такого нападающего», – сказал Аршавин.