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    Аршавин сделал выбор между Холандом и Мбаппе

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что Килиан Мбаппе ему нравится больше, чем Эрлинг Холанд.

    «По качествам мне симпатичнее Мбаппе и Неймар. Просто у Холанда уникальное сочетание мощи и скорости – поэтому он столько забивает.

    Я рад, что он перешел в «Манчестер Сити». Мне кажется, этой команде не хватало такого нападающего», – сказал Аршавин.

    • В этом сезоне 22-летний Холанд забил 22 мяча и сделал 3 ассиста в 15 играх.
    • 23-летний Мбаппе отличился 14 голами и 2 результативными передачами в 15 матчах.

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    Источник: Sport24

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