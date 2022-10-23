Федун после разгрома «Спартаком» «Химок» обратил внимание на негативный момент

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ между москвичами и «Химками» (5:0).

«Какие тут могут быть комментарии! 5:0! При этом Александр Селихов абсолютно справедливо лучший игрок! Он как минимум пять раз спас. А так команда играла с удовольствием. Очень красивый футбол. Думаю, зрителям нравится.

Снова жалко, что их практически нет на трибунах. Ну и хочу порадоваться за молодых ребят, которые получили свой шанс и в принципе хорошо себя показали», – сказал Федун.