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    Федун после разгрома «Спартаком» «Химок» обратил внимание на негативный момент

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ между москвичами и «Химками» (5:0).

    «Какие тут могут быть комментарии! 5:0! При этом Александр Селихов абсолютно справедливо лучший игрок! Он как минимум пять раз спас. А так команда играла с удовольствием. Очень красивый футбол. Думаю, зрителям нравится.

    Снова жалко, что их практически нет на трибунах. Ну и хочу порадоваться за молодых ребят, которые получили свой шанс и в принципе хорошо себя показали», – сказал Федун.

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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    Сегодня, 18:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      Мортус 55 минут назад

      Нравицо. Это точно. Особенно болельщикам химак. Если они имеюца канешна.

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