Карпин прокомментировал упущенную победу в матче с «Факелом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ против «Факела» (1:1). Ростовчане пропустили с пенальти на 90+7 минуте.

«Первые 30 минут первого тайма провели очень хорошо. Последние 15 минут первой половины прошли нервно. Во втором тайме тоже хорошо играли, но концовка не получилась. До середины второго тайма всe было спокойно, играли с мячом.

Были моменты, где были сильные стороны и одной, и другой команды. В интенсивности, агрессивности «Факел» нас превзошeл, в плане удержания мяча и выхода из обороны в атаку мы смотрелись лучше соперника», – сказал Карпин.