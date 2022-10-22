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    Карпин прокомментировал упущенную победу в матче с «Факелом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ против «Факела» (1:1). Ростовчане пропустили с пенальти на 90+7 минуте.

    «Первые 30 минут первого тайма провели очень хорошо. Последние 15 минут первой половины прошли нервно. Во втором тайме тоже хорошо играли, но концовка не получилась. До середины второго тайма всe было спокойно, играли с мячом.

    Были моменты, где были сильные стороны и одной, и другой команды. В интенсивности, агрессивности «Факел» нас превзошeл, в плане удержания мяча и выхода из обороны в атаку мы смотрелись лучше соперника», – сказал Карпин.

    • «Ростов» весь 2-й тайм провел в большинстве.
    • Ростовчане занимают 2-е место в РПЛ.
    • «Факел» в 14 турах победил только 1 раз.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1002

      Красногвардейчик 1 час назад

      Бедный пудель))) пенальти не дали и кругом опять все виноваты))

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      Рейтинг: +583

      Янвapь 69 > Красногвардейчик 45 минут назад

      Сначала за психиатрическим состоянием своего гопника следи.
      После игры с нами тебе вообще навсегда надо залепить дуло про пенальти

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