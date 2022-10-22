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  • Карпин прокомментировал упущенную победу в матче с «Факелом»

Карпин прокомментировал упущенную победу в матче с «Факелом»

22 октября 2022, 20:15
6

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ против «Факела» (1:1). Ростовчане пропустили с пенальти на 90+7 минуте.

«Первые 30 минут первого тайма провели очень хорошо. Последние 15 минут первой половины прошли нервно. Во втором тайме тоже хорошо играли, но концовка не получилась. До середины второго тайма всe было спокойно, играли с мячом.

Были моменты, где были сильные стороны и одной, и другой команды. В интенсивности, агрессивности «Факел» нас превзошeл, в плане удержания мяча и выхода из обороны в атаку мы смотрелись лучше соперника», – сказал Карпин.

  • «Ростов» весь 2-й тайм провел в большинстве.
  • Ростовчане занимают 2-е место в РПЛ.
  • «Факел» в 14 турах победил только 1 раз.

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Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Факел Ростов Карпин Валерий
Комментарии (6)
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Красногвардейчик
1666460311
Бедный пудель))) пенальти не дали и кругом опять все виноваты))
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aleksandr1969
1666464022
Валера стал взрослее что ли, нет больше нытья и скандалов. Нормальным тренером становиться.
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