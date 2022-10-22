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    РПЛ. «Факел» на 97-й минуте благодаря пенальти в меньшинстве ушел от поражения от «Ростова»

    «Ростов» в 14-м туре РПЛ упустил гостевую победу над «Факелом». Воронежцы спаслись на 90+7 минуте благодаря пенальти.

    С 45-й минуты «Факел» был в меньшинстве после удаления Олега Дмитриева. Матч в поле судил москвич Павел Шадыханов.

    «Факел» идет в зоне переходных матчей, имея в сезоне РПЛ одну победу. «Ростов» занимает вторую строчку.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Факел (Воронеж) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Глебов, 50; 1:1 – Гонгадзе, 90+7 (с пенальти).

    Незабитые пенальти: Максимов, 31 – нет.

    «Факел»: Свинов, Суслов, Мастерной (Черняков, 70), Морозов, Акбашев (Гонгадзе, 74), Альшин (Магаль, 83), Шляков, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов (Черов, 46).

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин (Терентьев, 69), Сильянов, Уткин, Тугарев (Лангович, 90+2), Глебов, Щетинин (Мелехин, 46), Полоз (Голенков, 85), Комличенко.

    Предупреждения: Аппаев, 7; Акбашев, 60; Гонгадзе, 90+8 – нет.

    Удаления: Дмитриев, 45 – нет.

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    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +66248

      portero 1 час назад

      Факелу очень нужны очки....
      Неплохо играют очков недобирают....

      1
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      Рейтинг: +3384

      lordmrv 2 часа назад

      Видимо бумеранг вернулся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2833

      Play 2 часа назад

      Приключения Ростова в зазеркалье, всё перевернулось с ног на голову, пенальти ставят в другую сторону.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1002

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Результат справедлив, Ростов не заслужил победу. Факел даже в меньшинстве играл лучше

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50699

      MaxRnD > Красногвардейчик 2 часа назад

      Ровно также справедлив, как и два подряд ваших форшмака от Торпедо

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      Красногвардейчик > MaxRnD 2 часа назад

      Это всё что ты можешь ответить?))) скидка тебе на колхоз)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50699

      MaxRnD > Красногвардейчик 2 часа назад

      Со такими умственными способностями ты претендуешь на какой-то более глубокий и развёрнутый ответ ? Не обольщайся так ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2833

      Play > MaxRnD 20 минут назад

      Хах, классический болельщик Ростова - это не мы тупые, это вы не понимаете.

      0
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      Рейтинг: +2580

      волчарик 2 часа назад

      Хоть и желал победы Ростову,Воронеж молодцы,гнут свою линию.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3507

      CSKA57 2 часа назад

      Факел умеет настраиваться на сильных соперников. Молодцы!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1002

      Красногвардейчик > CSKA57 2 часа назад

      А чем Ростов силён? везением если только, а по сути примитивная игра, на зарабатывание пенальти

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3719

      minaev23 2 часа назад

      Любит Факел ничьи. 9 из 14 матчей.Забавная команда.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +526

      RyslanZ 2 часа назад

      Своей боевитостью и неуступчивостью к соперникам на поле Факел вызывает уважение !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26266

      JTherry 2 часа назад

      молодцы, в меньшинстве боролись до конца, вперед Fuck'el..!! а ведь могли и выиграть, забей первый пенальти... сглазил комментатор Писюкова...)

      6
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      Рейтинг: +8684

      GoLenaStop 2 часа назад

      В этом матче Ростсельмаш реально отскочил...
      Факел быстрее и точнее в передачах,
      Ростсельмаш - усталость и игра на отбой.
      Лучшие игроки - Песьяков и Аппаев.
      Удачи всем!


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      Рейтинг: +50699

      MaxRnD > GoLenaStop 2 часа назад

      Игру смотрел ?

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      Рейтинг: +8684

      GoLenaStop > MaxRnD 2 часа назад

      Конечно, да.
      Выигрывать В БОЛЬШИНСТВЕ надо было, а не до ничухи сводить.
      Далее без ответов

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      Рейтинг: +50699

      MaxRnD > GoLenaStop 2 часа назад

      Удар Глебову по ногам в штрафной Факела - это ж/б пеналь, а далее действительно можно "без ответов"

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