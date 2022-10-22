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  • РПЛ. «Факел» на 97-й минуте благодаря пенальти в меньшинстве ушел от поражения от «Ростова»

РПЛ. «Факел» на 97-й минуте благодаря пенальти в меньшинстве ушел от поражения от «Ростова»

22 октября 2022, 18:33
37

«Ростов» в 14-м туре РПЛ упустил гостевую победу над «Факелом». Воронежцы спаслись на 90+7 минуте благодаря пенальти.

С 45-й минуты «Факел» был в меньшинстве после удаления Олега Дмитриева. Матч в поле судил москвич Павел Шадыханов.

«Факел» идет в зоне переходных матчей, имея в сезоне РПЛ одну победу. «Ростов» занимает вторую строчку.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Факел (Воронеж) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Глебов, 50; 1:1 – Гонгадзе, 90+7 (с пенальти).

Незабитые пенальти: Максимов, 31 – нет.

«Факел»: Свинов, Суслов, Мастерной (Черняков, 70), Морозов, Акбашев (Гонгадзе, 74), Альшин (Магаль, 83), Шляков, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов (Черов, 46).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин (Терентьев, 69), Сильянов, Уткин, Тугарев (Лангович, 90+2), Глебов, Щетинин (Мелехин, 46), Полоз (Голенков, 85), Комличенко.

Предупреждения: Аппаев, 7; Акбашев, 60; Гонгадзе, 90+8 – нет.

Удаления: Дмитриев, 45 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Факел Ростов
Комментарии (37)
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Теркчанин
1666452993
Факел всё ещё горит и светит!
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ySS
1666453134
Факел... жжёт!) Ростов... тяжело, когда ставят пенальти в твои ворота)
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JTherry
1666453378
молодцы, в меньшинстве боролись до конца, вперед Fuck'el..!! а ведь могли и выиграть, забей первый пенальти... сглазил комментатор Писюкова...)
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RyslanZ
1666453381
Своей боевитостью и неуступчивостью к соперникам на поле Факел вызывает уважение !
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deinego77@yandex.ru
1666453607
Любит Факел ничьи. 9 из 14 матчей.Забавная команда.
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CSKA57
1666453643
Факел умеет настраиваться на сильных соперников. Молодцы!
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волчарик
1666453655
Хоть и желал победы Ростову,Воронеж молодцы,гнут свою линию.
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Красногвардейчик
1666454323
Результат справедлив, Ростов не заслужил победу. Факел даже в меньшинстве играл лучше
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lordmrv
1666456230
Видимо бумеранг вернулся
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paracetamol
1666471366
Ростов устал!
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