Мостовой: «Кто такой тен Хаг по сравнению с Роналду?»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на отстранение форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Непростой случай. Не знаю, как на месте тен Хага поступил бы другой тренер. Не у всех бывают моменты, когда Роналду или Месси могут так себя повести.
Думаю, надо найти компромисс. Кто такой тен Хаг по сравнению с Роналду? Можно сказать, что он никто.
Ясно, что тен Хаг – тренер, но надо иметь уважение к Роналду, ведь он является легендой.
Роналду тоже неприятно, что его не выпускают в основном составе», – сказал Мостовой.
- В среду португалец отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
- На следующий день его не включили в заявку на матч с «Челси» и отстранили от тренировок в общей группе.
- Также Роналду грозит крупный штраф.
Источник: «Газета.ru»