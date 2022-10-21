Мостовой: «Кто такой тен Хаг по сравнению с Роналду?»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на отстранение форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Непростой случай. Не знаю, как на месте тен Хага поступил бы другой тренер. Не у всех бывают моменты, когда Роналду или Месси могут так себя повести.

Думаю, надо найти компромисс. Кто такой тен Хаг по сравнению с Роналду? Можно сказать, что он никто.

Ясно, что тен Хаг – тренер, но надо иметь уважение к Роналду, ведь он является легендой.

Роналду тоже неприятно, что его не выпускают в основном составе», – сказал Мостовой.