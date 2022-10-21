Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Кто такой тен Хаг по сравнению с Роналду?»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на отстранение форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    «Непростой случай. Не знаю, как на месте тен Хага поступил бы другой тренер. Не у всех бывают моменты, когда Роналду или Месси могут так себя повести.

    Думаю, надо найти компромисс. Кто такой тен Хаг по сравнению с Роналду? Можно сказать, что он никто.

    Ясно, что тен Хаг – тренер, но надо иметь уважение к Роналду, ведь он является легендой.

    Роналду тоже неприятно, что его не выпускают в основном составе», – сказал Мостовой.

    Новости по теме
    Хави высказался о соперничестве Месси и Роналду 3
    Поттер отреагировал на исключение Роналду из заявки «МЮ» на матч с «Челси» 1
    Все больше игроков «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Роналду не было в составе (MEN) 7
    Источник: «Газета.ru»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:44
    Рекомендуем
    Комментарии51
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5920

      Красногорск_Фан 10 минут назад

      Тен хаг говно местечкового масштаба. Роналду гений. Изменю мнение о тен хаге когда 2-3 раза выиграет апл. А Роналду выигрывал апл.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1928

      Maxi_7 1 час назад

      При всей моей любви и симпатии к Роналду как к футболисту и профессионалу, всё-таки в этой ситуации я на стороне Тен Хага и хорошо, что у него нашлись яйца сделать, чего не удавалось другим плюшевым тренерам, которые были в команде для галочки - Сульшеры, Рагандники и почие... это в общем то и отделяет настоящего тренера от тех, кто пытается им казаться.
      Каким бы великим не был игрок он не должен быть выше клуба, в противном случае, поняв, что такие капризы работают он начнёт выкручивать клубу яйца, что уж говорить про общую атмосферу и пример, который будет показан молодым таким образом в случае безнаказанности... так что я рад за МЮ, на мой взгляд, это верный шаг к общему выздоровлению. Дисциплина превыше всего.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Стоп всем > Maxi_7 34 минуты назад

      и хорошо, что у него нашлись яйца сделать, чего не удавалось другим плюшевым тренерам=====Ну посмотрим...Вот только Рон не просто где нибудь как и какой то там...И у Тен Хага впервые в тренерской карьере опыт общения со звездой...А там совсем другое общение должно быть...И я так думаю ---здесь Тен Хаг со своей грубой, солдафонской манерой общения не угадал..Звезду , у которой зарплата 30 миллионов, захотел поставить в стойло. Налицо неумение работать с такой категорией игроков.То как будеть работать с другими---как ты сказал --"нашлись яйца сделать" , нельзя применять именно со звездой.......Футболист, у которого мировая известность, у которого зарплата в МЮ 30 миллионов ----однозначно не позволит загонять себя в стойло.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      CatMatros > Стоп всем 16 минут назад

      Какое общение ДОЛЖНО БЫТЬ решать тренеру и именно ему виднее.
      Роналду пришел-ушел, а тренер остается, ну если он тренер, а не ведомый ,который прячется от проблем и не в состоянии идти на конфликт ради команды.
      Что же касается статуса "звезды", ну то такое...Звездный игрок с зп в 30 лямов ОБЯЗАН постоянно доказывать свой класс на поле.Криштиану же не показал вообще ничего в этом сезоне.От слова совсем.
      И к слову , если уж о звездах заговорили, Тен Хаг может и не именитый тренер, но благодаря ему многие пацаны из голландского чемпионата стали известными игроками.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Стоп всем > CatMatros 4 минуты назад

      ОБЯЗАН постоянно доказывать свой класс на поле=======Когда через раз выпускают на поле, да еще на 70-й, 80-й минуте.....Где там время забивать голы ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1928

      Maxi_7 > Стоп всем 3 минуты назад

      И что, нам теперь нянчиться со звездой и ставить его в основу только потому, что у него зп в 30 лямов?
      Мне импонирует подход Тен Хага - считаешь себя лучшим - докажи, что ты лучше тех, кто выходил в основе в начале сезона. Я ещё понимаю, если бы он мариновал его всё время и не давал ему вообще ни минуты времени, тогда да, можно было бы сказать. что это неуважение к легенде, но у Роналду было уже множество возможностей показать хоть что-то в этом сезоне, однако он не показал ничего. И что, Тен Хаг враг себе, что ли - на матч с ТТХ выпускать не тех кто лучше, а просто звезду, которая ужасно играла во всех предыдущих матчах?
      Тренер всегда должен быть главным в команде, когда нянчятся со звёздой мы получаем Лионеля Месси с ложкой во рту и Барс

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1928

      Maxi_7 > Maxi_7 2 минуты назад

      ... Барсу, которая вместе с ним позорно вылетала из лч 6 лет к ряду...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      CatMatros > Стоп всем 2 минуты назад

      Потому что когда выпускали в старте он ничего не показывал.
      Всё просто.
      Игроку топ-класса хватит и 10 минут,тем более с зп в 30 лямов.
      Что не так?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      CatMatros > Maxi_7 15 секунд назад

      О том и речь, что тренер в старте выпускает только максимально готовых к игре.Готовых физически и тактически.
      Нянчиться с Криштиану Тен Хаг не стал и правильно сделал.
      В команде должны быть только максимально полезные команде игроки.
      А от токсичных нужно избавляться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1134

      САНЁК17 1 час назад

      Вопрос конкретный!что выиграл Тен Хаг в свои карьеры? Только местные награды и всё,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17531

      Cleaner > САНЁК17 47 минут назад

      Отвечу вопросом на вопрос: А ЧТО ВЫИГРАЛ Жозе Моуринью как игрок?????????????????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5920

      Красногорск_Фан > Cleaner 11 минут назад

      Ну а что ты выиграл как гинеколог или пожарный ? Каждый одарен по своему. Жозе тренер от бога.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3093

      m40 1 час назад

      Роналду конечно крут, Тен Хаг в сравнении с ним почти никто. Но субординацию нужно соблюдать. Если игроки начинают себя так вести, это разлагает атмосферу. Даже если тренер не прав, его неправоту нужно доказывать по другому, хорошей игрой и голами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +648

      life85 1 час назад

      А кто такой Мостовой сейчас , чтобы осуждать действия ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Стоп всем > life85 1 час назад

      Ну как бы КАЖДЫЙ может обсуждать и осуждать действия главного тренера Манчестер Юнайтед....Я вот не слышал что есть такой закон, что если какой то там тренер занял пост главного тренера МЮ -----и после этого его нельзя критиковать, обсуждать и осуждать.....Димка, это ж Англия, там ведь демократия...Ты перепутал с Россией, где за критику репрессии....Такие дела Димон.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      CatMatros > Стоп всем 11 минут назад

      Так это за угрозы в адрес руководства России один житель Великобритании отъехал в тюрьму на червонец?
      Хотя стоп.
      За угрозы в адрес членов королевской семьи.
      Про критику и последующие репрессии комично)))
      С утра и до вечера обделавшие свои штанцы оппо-овощи матерят руководство страны ГОДАМИ.
      И всё с ними замечательно, живы-здоровы и с утра до вечера торчат в сети.
      "Репрессии" говорит ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17531

      Cleaner 1 час назад

      По сравнению с каким Роналду? С которым из двух Роналду нужно сравнивать тен Хага. С тем Роналду, который лет пять назад был крут и рвал соперников? Или с тем вялым и мажущим Роналду, который сейчас сидит на скамейке запасных и иногда делает пару рывков по полю?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Стоп всем > Cleaner 1 час назад

      который сейчас сидит на скамейке запасных====Дык тренер и посадил...Да еще футболеров напердолил----пас Роналду не давать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17531

      Cleaner > Стоп всем 1 час назад

      Че за бред? Ссылочку на источник информации дайте. Кого из "футболеров напердолил" тен Хаг??? Не будьте голословным!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Стоп всем > Cleaner 55 минут назад

      Ссылочку на источник информации дайте====Смяшной ты дворник...Кто ж об этом будет открыто говорить.Когда разговор о миллионах....Матчи смотри дворник--там все видно...Пасов очень мало на лидера атаки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17531

      Cleaner > Стоп всем 46 минут назад

      Тогда зачем пересказываете БАЗАРНЫЕ СПЛЕТНИ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Стоп всем > Cleaner 28 минут назад

      Есть такие моменты, на которые нельзя сделать ссылку...Но кто их видит, всё понимают.И именно такие моменты и делают движение...Дворникам не понять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5337

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      захотел - вышел,захотел - ушёл...какому тренеру и команде понравится такие закидоны?пусть уже заканчивает тогда - время пришло видимо...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Стоп всем > SPACE TRUCKIN 1 час назад

      захотел - вышел=====Этот может себе позволить. Таких как он мало....Тренеру --на выход.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      CatMatros > Стоп всем 6 минут назад

      Прямо сейчас на официальном сайте МЮ объявление,что Роналду не будет участвовать в игре с "Челси")
      А это значит, что не только Тен Хаг,но и владельцы клуба в прямом смысле устроили прилюдную порку Криштиану)))
      И эту публичную пощечину поддерживает подавляющее большинство болельщиков клуба.
      А ты по всей видимости персофан Криштиану?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Stavr007 1 час назад

      в первую очередь тренер, если гель решил себя поставить выше клуба, то ему пора на выход, везде как пробка вылетает... реал, юве, теперь мю...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Стоп всем > Stavr007 1 час назад

      Когда тренер мешок, а игрок --супер...То на выход надо мешку тренеру...Вот как прежнему Рангнику.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +387

      Stavr007 > Стоп всем 1 час назад

      время покажет кто мешок, пока складывается все в пользу лысого, там и без криша справляются, сдулся он уже

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17531

      Cleaner > Стоп всем 1 час назад

      Вам 15? 16? Ошибаюсь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Стоп всем > Cleaner 53 минуты назад

      Ошибаетесь...Мне 7..В первый раз--в первый класс

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +696

      ScarlettOgusania > Cleaner 44 минуты назад

      Судя по стилю изложения - это "бывший" Михалыч

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17531

      Cleaner > ScarlettOgusania 44 минуты назад

      Судя по его ответу, я угадал с возрастом...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      aaaaahhhh 2 часа назад

      занесло мистера Пеналду. кончилось его время а он этого понять не хочет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5076

      Enter2006 2 часа назад

      тен Хаг с такой позицией в МЮ продержится не долго.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1928

      Maxi_7 > Enter2006 56 минут назад

      Роналду уже не тот актив за который раньше стоило идти на различные уступки. Возраст 38 лет. Тем более своей нынешней игрой он ничем не мешает МЮ от него избавиться в ближайшее ТО. Так что я бы сказал, что это Роналду скорее всего не продержится в клубе долго, уверен, клуб сделает ставку на Тен Хага, это единственно правильный вариант в данной ситуации. Возможно оно и к лучшему, все будут в выигрыше - Роналду уйдёт в Челси, вернёт мотивацию и, наконец, получит доступ к ЛЧ, и МЮ выдохнет спокойно, избавившись от токсичного игрока, разлагающего дисциплину.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11