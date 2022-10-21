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Мостовой: «Кто такой тен Хаг по сравнению с Роналду?»

21 октября 2022, 18:44
31

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на отстранение форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Непростой случай. Не знаю, как на месте тен Хага поступил бы другой тренер. Не у всех бывают моменты, когда Роналду или Месси могут так себя повести.

Думаю, надо найти компромисс. Кто такой тен Хаг по сравнению с Роналду? Можно сказать, что он никто.

Ясно, что тен Хаг – тренер, но надо иметь уважение к Роналду, ведь он является легендой.

Роналду тоже неприятно, что его не выпускают в основном составе», – сказал Мостовой.

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Источник: «Газета.ru»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Мостовой Александр
Комментарии (31)
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DOCTOR PENALTY
1666367831
Вот именно: кто такой тен Хаг?.. Судя по ситуации - тренеришка, раз не сумел разрешить проблему.
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Enter2006
1666369100
тен Хаг с такой позицией в МЮ продержится не долго.
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aaaaahhhh
1666370018
занесло мистера Пеналду. кончилось его время а он этого понять не хочет.
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SPACE TRUCKIN
1666371240
захотел - вышел,захотел - ушёл...какому тренеру и команде понравится такие закидоны?пусть уже заканчивает тогда - время пришло видимо...
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life85
1666372395
А кто такой Мостовой сейчас , чтобы осуждать действия ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД?
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m40
1666372516
Роналду конечно крут, Тен Хаг в сравнении с ним почти никто. Но субординацию нужно соблюдать. Если игроки начинают себя так вести, это разлагает атмосферу. Даже если тренер не прав, его неправоту нужно доказывать по другому, хорошей игрой и голами.
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САНЁК17
1666373237
Вопрос конкретный!что выиграл Тен Хаг в свои карьеры? Только местные награды и всё,
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Красногорск_Фан
1666376704
Тен хаг говно местечкового масштаба. Роналду гений. Изменю мнение о тен хаге когда 2-3 раза выиграет апл. А Роналду выигрывал апл.
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Karpathian
1666378338
ЭтХ прекрасен. Тут должен быть мем "это работало против Гронингена" я - аяксид 20 лет :)
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САДЫЧОК
1666423596
Не читал , что тут комментируют. Роналду еще себя покажет на Чемпионате Мира и в новом клубе ! МЮ руководство , сделало ошибку , поддержав Тен Хага !
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