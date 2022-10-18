Сарри пригрозил уйти в отставку из-за качества поля на стадионе «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри не исключил свой уход с занимаемого поста.
Он пригрозил уйти в отставку из-за качества поля на Олимпийском стадионе в Риме, где команда проводит домашние матчи.
«Не знаю, что собирается делать наш президент, но если эти проблемы не будут решены, то пусть они ищут другого тренера.
Состояние поля – это очень важно. Я не нервничаю, а заявляю. Если поле останется таким же, клубу придется искать нового тренера», – сказал Сарри.
- «Лацио» набрал 21 очко в 10 турах Серии А.
- Римляне идут на 5-м месте в таблице чемпионата.
- Сарри возглавляет команду с июня 2021 года.
Источник: Sky Sport Italia