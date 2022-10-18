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  • Сарри пригрозил уйти в отставку из-за качества поля на стадионе «Лацио»

Сарри пригрозил уйти в отставку из-за качества поля на стадионе «Лацио»

18 октября 2022, 16:04

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри не исключил свой уход с занимаемого поста.

Он пригрозил уйти в отставку из-за качества поля на Олимпийском стадионе в Риме, где команда проводит домашние матчи.

«Не знаю, что собирается делать наш президент, но если эти проблемы не будут решены, то пусть они ищут другого тренера.

Состояние поля – это очень важно. Я не нервничаю, а заявляю. Если поле останется таким же, клубу придется искать нового тренера», – сказал Сарри.

  • «Лацио» набрал 21 очко в 10 турах Серии А.
  • Римляне идут на 5-м месте в таблице чемпионата.
  • Сарри возглавляет команду с июня 2021 года.

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Источник: Sky Sport Italia
Италия. Серия А Лацио Сарри Маурицио
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