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  • Семак охарактеризовал турнирную ситуацию «Зенита» в Кубке России

Семак охарактеризовал турнирную ситуацию «Зенита» в Кубке России

18 октября 2022, 13:54
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о положении своей команды в группе Кубка России.

– Как бы вы оценили турнирную ситуацию для «Зенита» в Кубке?

– Достаточно сложная ситуация, но все в наших руках. Наша главная задача – пройти дальше и делать все для победы, а очки будем считать потом.

Думаю, что мы заслужим, то и получим.

– С учетом двух поражений «Зенита» в трех матчах Кубка России приобретает ли встреча с «Крыльями Советов» особенную важность?

– В каждом турнире есть свои цели и задачи. Сейчас дела в Кубке у нас идут не так хорошо, как в чемпионате, поэтому будем готовиться.

У нас есть задача – побеждать в каждом матче, и следующая игра – не исключение.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Семак Сергей
Комментарии (2)
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paracetamol
1666093730
Два матча дома, все в поряде!
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crf575757
1666101573
Да как же ваш Зенит всей стране надоел! Накупили футболистов за народные газовые деньги и чему - то радуются. Да плакать надо! Своих лучше воспитывайте как Краснодар!!
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