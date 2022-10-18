Семак охарактеризовал турнирную ситуацию «Зенита» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о положении своей команды в группе Кубка России.

Соперники петербуржцев – «Спартак», «Крылья Советов» и «Факел».

«Зенит» проиграл 2 из 3 матчей в турнире и занимает 3-е место.

– Как бы вы оценили турнирную ситуацию для «Зенита» в Кубке?

– Достаточно сложная ситуация, но все в наших руках. Наша главная задача – пройти дальше и делать все для победы, а очки будем считать потом.

Думаю, что мы заслужим, то и получим.

– С учетом двух поражений «Зенита» в трех матчах Кубка России приобретает ли встреча с «Крыльями Советов» особенную важность?

– В каждом турнире есть свои цели и задачи. Сейчас дела в Кубке у нас идут не так хорошо, как в чемпионате, поэтому будем готовиться.

У нас есть задача – побеждать в каждом матче, и следующая игра – не исключение.