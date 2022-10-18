Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Семак охарактеризовал турнирную ситуацию «Зенита» в Кубке России

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о положении своей команды в группе Кубка России.

    – Как бы вы оценили турнирную ситуацию для «Зенита» в Кубке?

    – Достаточно сложная ситуация, но все в наших руках. Наша главная задача – пройти дальше и делать все для победы, а очки будем считать потом.

    Думаю, что мы заслужим, то и получим.

    – С учетом двух поражений «Зенита» в трех матчах Кубка России приобретает ли встреча с «Крыльями Советов» особенную важность?

    – В каждом турнире есть свои цели и задачи. Сейчас дела в Кубке у нас идут не так хорошо, как в чемпионате, поэтому будем готовиться.

    У нас есть задача – побеждать в каждом матче, и следующая игра – не исключение.

    Новости по теме
    Радимов возглавит «Пари НН» в случае ухода Галактионова в «Локомотив» («РБ Спорт») 14
    Где смотреть «Зенит» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 20 октября 1
    «Зенит» повторил рекорд РПЛ 4
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17226

      paracetamol 22 минуты назад

      Два матча дома, все в поряде!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11