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  • Лидер группы «Руки Вверх!» назвал игрока ЦСКА, с которым он советуется о выпуске песен

Лидер группы «Руки Вверх!» назвал игрока ЦСКА, с которым он советуется о выпуске песен

16 октября 2022, 17:36
2

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что советуется по поводу своих песен с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Все вы знаете Акинфеева как серьезного спортсмена. Мы знаем его другим, намного ближе. Он глубокий человек, который прекрасно поет, во многом разбирается, а еще у него есть чуйка. Можете даже вынести это в заголовок – решение о выпуске той или иной песни я принимаю только после того, как Игорь скажет, выстрелит она или нет.

Да, он реально для меня некое мерило того, стоит давать треку свет или нет. При этом он еще и дает советы – предыдущая была лучше, а в этой не хватает вот этого. У него есть возможность углядеть нечто большее. Как только у меня появляется новая наметка, я пишу ему: «Игоречек, привет. Как только будешь ехать один в машине, включай». А вечером получаю полный отчет от него, что нравится, что не нравится. Если он говорит, что 800 раз прослушал подряд, то точно надо выпускать.

Мне кажется, Игорь недораскрытый человек для всех. У него в голове есть столько проектов, которые обязательно реализуются чуть позже, после окончания карьеры. Он не из тех ребят, кто, закончив карьеру, будет отсиживаться на своей даче и протирать штаны», – сказал Жуков.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (2)
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Таврида
1665931374
Давно известно что Конифей с Жуковым дружит и снялся у него в клипе "Она меня целует".
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Черкизовский Кот
1665932514
В пятницу побывал на концерте Сергея Жукова. Атмосфера топовая!
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