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    Лидер группы «Руки Вверх!» назвал игрока ЦСКА, с которым он советуется о выпуске песен

    Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что советуется по поводу своих песен с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

    «Все вы знаете Акинфеева как серьезного спортсмена. Мы знаем его другим, намного ближе. Он глубокий человек, который прекрасно поет, во многом разбирается, а еще у него есть чуйка. Можете даже вынести это в заголовок – решение о выпуске той или иной песни я принимаю только после того, как Игорь скажет, выстрелит она или нет.

    Да, он реально для меня некое мерило того, стоит давать треку свет или нет. При этом он еще и дает советы – предыдущая была лучше, а в этой не хватает вот этого. У него есть возможность углядеть нечто большее. Как только у меня появляется новая наметка, я пишу ему: «Игоречек, привет. Как только будешь ехать один в машине, включай». А вечером получаю полный отчет от него, что нравится, что не нравится. Если он говорит, что 800 раз прослушал подряд, то точно надо выпускать.

    Мне кажется, Игорь недораскрытый человек для всех. У него в голове есть столько проектов, которые обязательно реализуются чуть позже, после окончания карьеры. Он не из тех ребят, кто, закончив карьеру, будет отсиживаться на своей даче и протирать штаны», – сказал Жуков.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    Сегодня, 17:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11835

      Алексей З 1 час назад

      Они Друзья , это давно известно.

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      Рейтинг: +3733

      Черкизовский Кот 1 час назад

      В пятницу побывал на концерте Сергея Жукова. Атмосфера топовая!

      0
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      Рейтинг: +273

      Таврида 1 час назад

      Давно известно что Конифей с Жуковым дружит и снялся у него в клипе "Она меня целует".

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