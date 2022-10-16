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    Фигу объяснил свой трансфер из «Барселоны» в «Реал»

    Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу рассказал, почему по ходу карьеры сменил Каталонию на Мадрид.

    «В «Барселоне» у меня было все. Переход в «Реал» был вызовом. Решение было основано на ощущении, что меня там ценят. Меня убедили, что я буду чрезвычайно важной фигурой. Это не стало ошибкой. Я справился с давлением», – сказал португалец.

    • «Реал» купил Фигу в 2000 году за 62 миллиона евро. Трансфер стал рекордным.
    • В обоих клубах Фигу провел по 5 лет.
    • С командами португалец по 2 раза выигрывал Примеру.

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    Источник: The Guardian

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