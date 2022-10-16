Фигу объяснил свой трансфер из «Барселоны» в «Реал»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу рассказал, почему по ходу карьеры сменил Каталонию на Мадрид.

«В «Барселоне» у меня было все. Переход в «Реал» был вызовом. Решение было основано на ощущении, что меня там ценят. Меня убедили, что я буду чрезвычайно важной фигурой. Это не стало ошибкой. Я справился с давлением», – сказал португалец.