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    «Не хочу про судей этих говорить. Раздражает». Карпин – после поражения от «Урала»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен судейством в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

    «Все говорят, как много мы бьем пенальти. А сколько не бьем? Не хочу я про судей этих говорить. Раздражает непонятная трактовка спорных моментов. То рука есть, то нет. То естественное положение, то неестественное.

    Футбол превратили на усмотрение судей. VAR ввели, чтобы привести все к единому знаменателю, а теперь трактуют как угодно», – сказал Карпин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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