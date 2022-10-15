«Не хочу про судей этих говорить. Раздражает». Карпин – после поражения от «Урала»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен судейством в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

«Все говорят, как много мы бьем пенальти. А сколько не бьем? Не хочу я про судей этих говорить. Раздражает непонятная трактовка спорных моментов. То рука есть, то нет. То естественное положение, то неестественное.

Футбол превратили на усмотрение судей. VAR ввели, чтобы привести все к единому знаменателю, а теперь трактуют как угодно», – сказал Карпин.