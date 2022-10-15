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  • «Не хочу про судей этих говорить. Раздражает». Карпин – после поражения от «Урала»

«Не хочу про судей этих говорить. Раздражает». Карпин – после поражения от «Урала»

15 октября 2022, 00:58
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен судейством в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

«Все говорят, как много мы бьем пенальти. А сколько не бьем? Не хочу я про судей этих говорить. Раздражает непонятная трактовка спорных моментов. То рука есть, то нет. То естественное положение, то неестественное.

Футбол превратили на усмотрение судей. VAR ввели, чтобы привести все к единому знаменателю, а теперь трактуют как угодно», – сказал Карпин.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Карпин Валерий
Комментарии (1)
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rash1959
1665809464
Карп как малое дитя, посмотри кто перед тобой в таблице, и все вопросы о том кто тебя "тормозит" сразу уйдут. Так было и будет с любой командой , которая преследует **** синит.
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