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Юран назвал единственного конкурента «Зенита» в РПЛ

13 октября 2022, 17:19
18

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал команду, которая может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.

«Кто может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство? Если говорить реально – ЦСКА. «Ростов» у меня вызывает сомнения. Лавка у них все-таки жидковатая, чтобы составлять конкуренцию за чемпионство. Я не думаю, что они смогут побороться с «Зенитом» на длинной дистанции.

А у ЦСКА и логистика хорошая – это все-таки Москва. Уровень футболистов выше. Плюс скамейка, которая позволяет безболезненно варьировать состав.

ЦСКА будет очень непросто, но побороться с «Зенитом» за чемпионство для них возможно», – сказал Юран.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая ближайших преследователей на 5 очков.
  • Петербуржцы четырежды подряд выиграли чемпионат России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Ростов Юран Сергей
Комментарии (18)
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NewLife
1665672136
Не пришей кобыле хвост Юран.
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diesel ромыч
1665672223
нет сейчас у зенита в России конкутентов!
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crf575757
1665673349
Да на хрен кому этот зенит сдался,пусть сам с собой играет!
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Mefestion
1665673508
Везде Москва! Отдельное государство, может отделить их?
Ответить
Красногвардейчик
1665676493
,,Жидкая лавка,, интересный термин)))
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Ziklop
1665695329
Кони должны боровов затоптать, для начала в этом туре!
Ответить
paracetamol
1665728294
ЦСКА? Ну, разхве, если им в каждом матче педали будут дарить, да еще не по одной штук!
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Вомбат
1665736255
Нет, единственный конкурент Зенита в РПЛ это непредсказуемость будущего. Если все будет так, как сейчас, то Зенит весной возьмет золото. А вот на следующий год...
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ААМ
1665934096
С очередной победой. Зенит. Но игра не впечатлила, несмотря на крупный счёт.
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