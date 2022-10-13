Юран назвал единственного конкурента «Зенита» в РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал команду, которая может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.

«Кто может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство? Если говорить реально – ЦСКА. «Ростов» у меня вызывает сомнения. Лавка у них все-таки жидковатая, чтобы составлять конкуренцию за чемпионство. Я не думаю, что они смогут побороться с «Зенитом» на длинной дистанции.

А у ЦСКА и логистика хорошая – это все-таки Москва. Уровень футболистов выше. Плюс скамейка, которая позволяет безболезненно варьировать состав.

ЦСКА будет очень непросто, но побороться с «Зенитом» за чемпионство для них возможно», – сказал Юран.