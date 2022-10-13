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    Юран назвал единственного конкурента «Зенита» в РПЛ

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал команду, которая может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.

    «Кто может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство? Если говорить реально – ЦСКА. «Ростов» у меня вызывает сомнения. Лавка у них все-таки жидковатая, чтобы составлять конкуренцию за чемпионство. Я не думаю, что они смогут побороться с «Зенитом» на длинной дистанции.

    А у ЦСКА и логистика хорошая – это все-таки Москва. Уровень футболистов выше. Плюс скамейка, которая позволяет безболезненно варьировать состав.

    ЦСКА будет очень непросто, но побороться с «Зенитом» за чемпионство для них возможно», – сказал Юран.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая ближайших преследователей на 5 очков.
    • Петербуржцы четырежды подряд выиграли чемпионат России.

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    Источник: Sport24

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