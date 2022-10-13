Президент ФНЛ встретился с главой Крымского футбольного союза

Началась работа по интеграции крымских клубов в российские лиги.

Накануне президент ФНЛ Наиль Измайлов провел встречу с главой Крымского футбольного союза Сергеем Бородкиным.

«Наиль Измайлов провел в Крыму встречу с Бородкиным, на которой обсудили комплекс вопросов по интеграции.

Президент лиги ознакомился с клубами, лигой, инфраструктурой, документами и посетил игру «Рубина» и «Севастополя», – сообщили в пресс-службе ФНЛ.