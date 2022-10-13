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  • Президент ФНЛ встретился с главой Крымского футбольного союза

Президент ФНЛ встретился с главой Крымского футбольного союза

13 октября 2022, 08:47

Началась работа по интеграции крымских клубов в российские лиги.

Накануне президент ФНЛ Наиль Измайлов провел встречу с главой Крымского футбольного союза Сергеем Бородкиным.

«Наиль Измайлов провел в Крыму встречу с Бородкиным, на которой обсудили комплекс вопросов по интеграции.

Президент лиги ознакомился с клубами, лигой, инфраструктурой, документами и посетил игру «Рубина» и «Севастополя», – сообщили в пресс-службе ФНЛ.

  • Сообщалось, что только 2-3 клуба из Крыма смогут успешно пройти лицензирование.
  • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

Источник: «Р-Спорт»
Россия
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