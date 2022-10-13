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    Президент ФНЛ встретился с главой Крымского футбольного союза

    Началась работа по интеграции крымских клубов в российские лиги.

    Накануне президент ФНЛ Наиль Измайлов провел встречу с главой Крымского футбольного союза Сергеем Бородкиным.

    «Наиль Измайлов провел в Крыму встречу с Бородкиным, на которой обсудили комплекс вопросов по интеграции.

    Президент лиги ознакомился с клубами, лигой, инфраструктурой, документами и посетил игру «Рубина» и «Севастополя», – сообщили в пресс-службе ФНЛ.

    • Сообщалось, что только 2-3 клуба из Крыма смогут успешно пройти лицензирование.
    • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

    Источник: «Р-Спорт»

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