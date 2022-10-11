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    Колосков назвал три команды РПЛ, которые будут бороться за чемпионство

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    «Смогут ли ЦСКА и «Спартак» бороться за чемпионство с «Зенитом»? Здесь не все зависит от этих двух команд.

    От «Зенита» тоже зависит. Если «Зенит» будет терять очки так же, как это было с «Факелом», то вполне реально, что кто-то из пары ЦСКА – «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом».

    «Ростов»? У них недостаточное количество футболистов такого уровня, которые есть в «Спартаке», ЦСКА и «Зените».

    Поэтому за первое место будут бороться эти три команды», – считает Колосков.

    Топ-4 РПЛ после 12 туров выглядит так:

    1. «Зенит» – 30 очков;
    2. «Ростов» – 25;
    3. «Спартак» – 25;
    4. ЦСКА – 24.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +32966

      oyabun 1 минуту назад

      При том составе что имеет Зенит никто не помешает им стать Чемпионами в этом сезоне. При условии, что Зенит сам себе не помешает. Не начнет вдруг "валять дурака". Но это навряд ли.

      0
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      Рейтинг: +11029

      alex1951 8 минут назад

      ,,Полеее,русское пооолеее......я твой тонкий Колосок,,
      Тонко подмечено.....
      Тем самым ,он унизил,Карпушу ,тренера России,гражданина России....
      Вопрос. Что ты ,Колосок,сделал такого впечатляющего пока Ж. протирал в кресле много -много лет?...Ответь коротко....без предисловий....и ваапще - твое мнение загробное....ты не в обойме..

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      Рейтинг: +1463

      jek718875 14 минут назад

      Неужели? а мы думали Химки,Торпедо,Урал

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