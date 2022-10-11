Колосков назвал три команды РПЛ, которые будут бороться за чемпионство

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«Смогут ли ЦСКА и «Спартак» бороться за чемпионство с «Зенитом»? Здесь не все зависит от этих двух команд.

От «Зенита» тоже зависит. Если «Зенит» будет терять очки так же, как это было с «Факелом», то вполне реально, что кто-то из пары ЦСКА – «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом».

«Ростов»? У них недостаточное количество футболистов такого уровня, которые есть в «Спартаке», ЦСКА и «Зените».

Поэтому за первое место будут бороться эти три команды», – считает Колосков.

Топ-4 РПЛ после 12 туров выглядит так: