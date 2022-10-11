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  • Колосков назвал три команды РПЛ, которые будут бороться за чемпионство

Колосков назвал три команды РПЛ, которые будут бороться за чемпионство

11 октября 2022, 15:37
23

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«Смогут ли ЦСКА и «Спартак» бороться за чемпионство с «Зенитом»? Здесь не все зависит от этих двух команд.

От «Зенита» тоже зависит. Если «Зенит» будет терять очки так же, как это было с «Факелом», то вполне реально, что кто-то из пары ЦСКА – «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом».

«Ростов»? У них недостаточное количество футболистов такого уровня, которые есть в «Спартаке», ЦСКА и «Зените».

Поэтому за первое место будут бороться эти три команды», – считает Колосков.

Топ-4 РПЛ после 12 туров выглядит так:

  1. «Зенит» – 30 очков;
  2. «Ростов» – 25;
  3. «Спартак» – 25;
  4. ЦСКА – 24.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зенит Ростов
Комментарии (23)
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jek718875
1665494323
Неужели? а мы думали Химки,Торпедо,Урал
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alex1951
1665494671
,,Полеее,русское пооолеее......я твой тонкий Колосок,, Тонко подмечено..... Тем самым ,он унизил,Карпушу ,тренера России,гражданина России.... Вопрос. Что ты ,Колосок,сделал такого впечатляющего пока Ж. протирал в кресле много -много лет?...Ответь коротко....без предисловий....и ваапще - твое мнение загробное....ты не в обойме..
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oyabun
1665495091
При том составе что имеет Зенит никто не помешает им стать Чемпионами в этом сезоне. При условии, что Зенит сам себе не помешает. Не начнет вдруг "валять дурака". Но это навряд ли.
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Беспонтий
1665498634
забыл добавить "штоб я жил в ростове"
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FanatSerj
1665502506
В этом году борьбы за чемпионство не будет - вот это вернее )) Зато будет не шуточная борьба будет за остальные места.
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paracetamol
1665506099
Да не терял очки Зенит с Факелом, а поддерживал интригу. Об этом накануне Дюков ясно сказал!
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nominum
1665581121
Три команды- это Зенит, Зенит и Зенит.
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