Евсеев объяснил, почему «Рубин» неудачно стартовал в Первой лиге

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев объяснил неудачный старт «Рубина» в Первой лиге.
«Шинник» во второй лиге был в такой же ситуации. Вот в любой город приезжал «Шинник» и против нас играли с удвоенным желанием. Получалось или нет — это другое дело. То же самое сейчас против «Рубина». Так же и на тульский «Арсенал» и «Уфу». Потому что команды долго играли в РПЛ.
Любая команда хочет показать уровень своей подготовки на уровне тренера Слуцкого, на уровне «Рубина». Себя хочет показать. И в этом нет ничего плохого.
Против «Рубина» играли с горящими глазами. Вот мы играли против них, и мне не надо было команду настраивать. Все знали, с кем играют. Они вышли и очень качественно сыграли», — сказал Евсеев.
- «Рубин» в последнем матче победил на выезде «СКА-Хабаровск» (2:1).
- Казанцы идут в Первой лиге на 5-м месте.
- Слуцкий принял «Рубин» в 2019 году и в этом году вылетел с ним из РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»