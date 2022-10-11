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  • Евсеев объяснил, почему «Рубин» неудачно стартовал в Первой лиге

Евсеев объяснил, почему «Рубин» неудачно стартовал в Первой лиге

11 октября 2022, 08:59

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев объяснил неудачный старт «Рубина» в Первой лиге.

«Шинник» во второй лиге был в такой же ситуации. Вот в любой город приезжал «Шинник» и против нас играли с удвоенным желанием. Получалось или нет — это другое дело. То же самое сейчас против «Рубина». Так же и на тульский «Арсенал» и «Уфу». Потому что команды долго играли в РПЛ.

Любая команда хочет показать уровень своей подготовки на уровне тренера Слуцкого, на уровне «Рубина». Себя хочет показать. И в этом нет ничего плохого.

Против «Рубина» играли с горящими глазами. Вот мы играли против них, и мне не надо было команду настраивать. Все знали, с кем играют. Они вышли и очень качественно сыграли», — сказал Евсеев.

  • «Рубин» в последнем матче победил на выезде «СКА-Хабаровск» (2:1).
  • Казанцы идут в Первой лиге на 5-м месте.
  • Слуцкий принял «Рубин» в 2019 году и в этом году вылетел с ним из РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Рубин Евсеев Вадим
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