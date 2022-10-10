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  • Бояринцев: «С такой игрой «Спартак» может побороться за чемпионство с «Зенитом»

Бояринцев: «С такой игрой «Спартак» может побороться за чемпионство с «Зенитом»

10 октября 2022, 18:48
4

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре московского клуба в этом сезоне.

«С такой игрой «Спартак» может побороться за чемпионство с «Зенитом». Почему нет? Прогресс у команды есть, но о глобальном пока преждевременно говорить.

Впереди еще зимний перерыв. Все может измениться. Но то, что на команду стало приятно смотреть, это факт», — сказал Бояринцев.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.
  • 16 октября клуб сыграет против ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бояринцев Денис
Комментарии (4)
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alefreddy
1665417195
однозначно если прикупят хотя двух сильных защитников.А Рыбуса и Чернова на выход
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Untitled-1
1665418067
особенно в защите игра "радует"...
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Ловкий Бубен
1665419240
Когда уж наконец, давайте поборемся , мы что против
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ySS
1665425756
Не о чем пока говорить, впереди сивые и на ходу, только прицел сбит. Поправят, будет нам тяжко. Хотя и у нас в атаке есть козыри
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