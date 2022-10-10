Бояринцев: «С такой игрой «Спартак» может побороться за чемпионство с «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре московского клуба в этом сезоне.

«С такой игрой «Спартак» может побороться за чемпионство с «Зенитом». Почему нет? Прогресс у команды есть, но о глобальном пока преждевременно говорить.

Впереди еще зимний перерыв. Все может измениться. Но то, что на команду стало приятно смотреть, это факт», — сказал Бояринцев.