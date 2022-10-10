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    Бояринцев: «С такой игрой «Спартак» может побороться за чемпионство с «Зенитом»

    Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре московского клуба в этом сезоне.

    «С такой игрой «Спартак» может побороться за чемпионство с «Зенитом». Почему нет? Прогресс у команды есть, но о глобальном пока преждевременно говорить.

    Впереди еще зимний перерыв. Все может измениться. Но то, что на команду стало приятно смотреть, это факт», — сказал Бояринцев.

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.
    • 16 октября клуб сыграет против ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2184

      Ловкий Бубен 48 минут назад

      Когда уж наконец, давайте поборемся , мы что против

      1
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      Рейтинг: +869

      Untitled-1 1 час назад

      особенно в защите игра "радует"...

      0
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      Рейтинг: +17367

      Cleaner 1 час назад

      РЖУ ни могу!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +3808

      Питерский князь 1 час назад

      Да вы будете бороться за вылет в пердив, как обычно!
      :)))

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      Рейтинг: +1594

      alefreddy 1 час назад

      однозначно если прикупят хотя двух сильных защитников.А Рыбуса и Чернова на выход

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