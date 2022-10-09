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    «Ростов» – «Краснодар»: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 12-го тура РПЛ.

    Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    «Ростов»: Песьяков, Трентьев, Осипенко, Прохин, Смльянов, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Цулая, Чернов, Поярков, Лангович, Мухин, Мелехин, Миронов, Мельников, Ковальков, Голенков, Нтумба.

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Монов, Сперцян, Кривцов, Кевин Пина, Кордоба, Олусегун.

    Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Ахметов, Мацукатов, Ндука, Баньяц, Апеков, Попов.

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    Источник: сайт РПЛ

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