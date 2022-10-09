«Ростов» – «Краснодар»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 12-го тура РПЛ.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Ростов»: Песьяков, Трентьев, Осипенко, Прохин, Смльянов, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Цулая, Чернов, Поярков, Лангович, Мухин, Мелехин, Миронов, Мельников, Ковальков, Голенков, Нтумба.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Монов, Сперцян, Кривцов, Кевин Пина, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Ахметов, Мацукатов, Ндука, Баньяц, Апеков, Попов.