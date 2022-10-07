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    Лахтер: «Головин никому не нужен в Европе. Играет в «Монако» по инерции»

    Агент Деннис Лахтер считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин не востребован в Европе.

    «Фиорентина» мечтала избавиться от Кокорина. Мечта «Монако» – расстаться с Головиным?

    – Монегаски – они же такие... Хитро... выкрученные ребята. Вся их история – сплошные головоломки! Хотя бы приключения нацистского золота, которое никак оттуда не могут выковырять. Очень продуманные граждане.

    Они, как «фиалки», не будут верещать: «Заберите уже кто-нибудь русского, мы доплатим!» Так ты слона не продашь – это аксиома!

    Что Головин в Европе никому особо не нужен, очевидно. Первый сезон был на импульсе – парень хотел и попал. Эпическая история: мальчишка из Калтана, где два завода и три тюрьмы, вдруг оказывается в Монако. Получает 17-й номер. Вспышки фотокамер. Из окна бухта видна. Конечно, заводит.

    – Еще бы.

    – Все ребята с постсоветского пространства прошли через этот «первый импульс». Дальше инерция, на которой играют. Но быстро успокаиваются.

    • Головин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 8 матчах сезона Лиги 1.
    • «Монако» идет на 5-м месте в Лиге 1.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +635

      SLADE2019 20 минут назад

      Прям, все ребята с постсоветского пространства такие. А Шевченко, с Каладзе, а Аленичев? Да и Мхитарян не потерялся в Европе. И Головин еще свое слово европейское не раз скажет. Сравнение с Кокориным - бред.

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      Рейтинг: +3100

      FRZZ 1 час назад

      Два завода и три тюрьмы ))) хорошо сказал... Можно подумать, что если родился бы в Москве было бы по другом? Нет, менталитет такой.

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      Рейтинг: +41

      яиссор > FRZZ 53 минуты назад

      Тут про то, что обстановка ну никак не располагала к серьезному занятию футболом

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