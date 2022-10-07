Лахтер: «Головин никому не нужен в Европе. Играет в «Монако» по инерции»

Агент Деннис Лахтер считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин не востребован в Европе.

– «Фиорентина» мечтала избавиться от Кокорина. Мечта «Монако» – расстаться с Головиным?

– Монегаски – они же такие... Хитро... выкрученные ребята. Вся их история – сплошные головоломки! Хотя бы приключения нацистского золота, которое никак оттуда не могут выковырять. Очень продуманные граждане.

Они, как «фиалки», не будут верещать: «Заберите уже кто-нибудь русского, мы доплатим!» Так ты слона не продашь – это аксиома!

Что Головин в Европе никому особо не нужен, очевидно. Первый сезон был на импульсе – парень хотел и попал. Эпическая история: мальчишка из Калтана, где два завода и три тюрьмы, вдруг оказывается в Монако. Получает 17-й номер. Вспышки фотокамер. Из окна бухта видна. Конечно, заводит.

– Еще бы.

– Все ребята с постсоветского пространства прошли через этот «первый импульс». Дальше инерция, на которой играют. Но быстро успокаиваются.