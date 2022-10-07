Лахтер: «Головин никому не нужен в Европе. Играет в «Монако» по инерции»

Прям, все ребята с постсоветского пространства такие. А Шевченко, с Каладзе, а Аленичев? Да и Мхитарян не потерялся в Европе. И Головин еще свое слово европейское не раз скажет. Сравнение с Кокориным - бред.
Агент Деннис Лахтер считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин не востребован в Европе.
– «Фиорентина» мечтала избавиться от Кокорина. Мечта «Монако» – расстаться с Головиным?
– Монегаски – они же такие... Хитро... выкрученные ребята. Вся их история – сплошные головоломки! Хотя бы приключения нацистского золота, которое никак оттуда не могут выковырять. Очень продуманные граждане.
Они, как «фиалки», не будут верещать: «Заберите уже кто-нибудь русского, мы доплатим!» Так ты слона не продашь – это аксиома!
Что Головин в Европе никому особо не нужен, очевидно. Первый сезон был на импульсе – парень хотел и попал. Эпическая история: мальчишка из Калтана, где два завода и три тюрьмы, вдруг оказывается в Монако. Получает 17-й номер. Вспышки фотокамер. Из окна бухта видна. Конечно, заводит.
– Еще бы.
– Все ребята с постсоветского пространства прошли через этот «первый импульс». Дальше инерция, на которой играют. Но быстро успокаиваются.
- Головин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 8 матчах сезона Лиги 1.
- «Монако» идет на 5-м месте в Лиге 1.