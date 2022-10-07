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  • Лахтер: «Головин никому не нужен в Европе. Играет в «Монако» по инерции»

Лахтер: «Головин никому не нужен в Европе. Играет в «Монако» по инерции»

7 октября 2022, 09:55

Агент Деннис Лахтер считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин не востребован в Европе.

«Фиорентина» мечтала избавиться от Кокорина. Мечта «Монако» – расстаться с Головиным?

– Монегаски – они же такие... Хитро... выкрученные ребята. Вся их история – сплошные головоломки! Хотя бы приключения нацистского золота, которое никак оттуда не могут выковырять. Очень продуманные граждане.

Они, как «фиалки», не будут верещать: «Заберите уже кто-нибудь русского, мы доплатим!» Так ты слона не продашь – это аксиома!

Что Головин в Европе никому особо не нужен, очевидно. Первый сезон был на импульсе – парень хотел и попал. Эпическая история: мальчишка из Калтана, где два завода и три тюрьмы, вдруг оказывается в Монако. Получает 17-й номер. Вспышки фотокамер. Из окна бухта видна. Конечно, заводит.

– Еще бы.

– Все ребята с постсоветского пространства прошли через этот «первый импульс». Дальше инерция, на которой играют. Но быстро успокаиваются.

  • Головин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 8 матчах сезона Лиги 1.
  • «Монако» идет на 5-м месте в Лиге 1.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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