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    «Родственники могли погибнуть». Игрок «Химнасии» раскритиковал действия полиции на матче с «Бокой»

    Защитник «Химнасии» Леонардо Моралес высказался о действиях полиции на матче с «Бокой Хуниорс» в чемпионате Аргентины.

    «Мой 2-летний сын не мог дышать из-за слезоточивого газа. Мы чувствуем отчаяние и беспокоимся за всех людей на трибунах. Это безумие.

    Мы проводили обычный футбольный матч, всe едва не обернулось огромной трагедией, у нас было ощущение, что наши родственники могут погибнуть», – приводит слова Моралеса ESPN.

    • Часть болельщиков с билетами не смогла пройти на стадион.
    • Полицейские применили силу к пробивавшемся на трибуны фанатам, использовали резиновые пули и распылили слезоточивый газ.
    • Слезоточивый газ проник на стадион, поразив игроков, персонал и болельщиков. Судья досрочно завершил игру на 9-й минуте.
    • В результате действий полиции скончался один человек.

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    Источник: «Чемпионат»

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