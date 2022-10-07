«Родственники могли погибнуть». Игрок «Химнасии» раскритиковал действия полиции на матче с «Бокой»

Защитник «Химнасии» Леонардо Моралес высказался о действиях полиции на матче с «Бокой Хуниорс» в чемпионате Аргентины.
«Мой 2-летний сын не мог дышать из-за слезоточивого газа. Мы чувствуем отчаяние и беспокоимся за всех людей на трибунах. Это безумие.
Мы проводили обычный футбольный матч, всe едва не обернулось огромной трагедией, у нас было ощущение, что наши родственники могут погибнуть», – приводит слова Моралеса ESPN.
- Часть болельщиков с билетами не смогла пройти на стадион.
- Полицейские применили силу к пробивавшемся на трибуны фанатам, использовали резиновые пули и распылили слезоточивый газ.
- Слезоточивый газ проник на стадион, поразив игроков, персонал и болельщиков. Судья досрочно завершил игру на 9-й минуте.
- В результате действий полиции скончался один человек.
Источник: «Чемпионат»