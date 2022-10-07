«Родственники могли погибнуть». Игрок «Химнасии» раскритиковал действия полиции на матче с «Бокой»

Защитник «Химнасии» Леонардо Моралес высказался о действиях полиции на матче с «Бокой Хуниорс» в чемпионате Аргентины.

«Мой 2-летний сын не мог дышать из-за слезоточивого газа. Мы чувствуем отчаяние и беспокоимся за всех людей на трибунах. Это безумие.

Мы проводили обычный футбольный матч, всe едва не обернулось огромной трагедией, у нас было ощущение, что наши родственники могут погибнуть», – приводит слова Моралеса ESPN.