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    • Прогноз на точный счет матча «Бока Хуниорс» – «Архентинос Хуниорс», Высшая лига Аргентины, 7 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бока Хуниорс» – «Архентинос Хуниорс», Высшая лига Аргентины, 7 октября 2024 года

    7 октября 2024 года на стадионе «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» пройдет матч 17-го тура Высшей лиги Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Архентинос Хуниорс». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы: «Бока Хуниорс» стремится подняться выше, в то время как «Архентинос Хуниорс» пытается выбраться из зоны опасности.

    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» после 16 туров занимает 14-е место с 21 очком. Команда в последних трех матчах проигрывает, что свидетельствует о снижении уровня игры и нестабильности в оборонительных действиях. Лучшую результативность в команде показывает Эдинсон Кавани, забивший 10 голов в 15 матчах, но даже его усилий не хватает для достижения положительных результатов.

    В последних пяти играх «Бока Хуниорс» забил всего 4 гола и пропустил 7, что говорит о проблемах как в атаке, так и в защите. Команда пропускает в восьми последних матчах подряд, что является тревожным сигналом перед встречей с соперником, который способен создать моменты.

    Последние матчи «Бока Хуниорс»:

    «Архентинос Хуниорс»

    «Архентинос Хуниорс» занимает 20-е место с 19 очками и также испытывает трудности в текущем сезоне. Однако команда не проигрывает в последних трех матчах и не пропускает голов, что говорит об улучшении игры в обороне. Лучший бомбардир команды – Сантьяго Родригес, забивший 5 голов в 14 матчах.

    В последних пяти играх «Архентинос Хуниорс» забил 3 гола и пропустил всего 1, что свидетельствует о надежной защите и эффективности в атаке, хотя результативность пока остается на низком уровне. Команда не выигрывает в последних 10 гостевых матчах, что может оказаться важным фактором в предстоящей игре.

    Последние матчи «Архентинос Хуниорс»:

    Личные встречи

    Исторически «Бока Хуниорс» имеет преимущество в матчах против «Архентинос Хуниорс». В последних 7 встречах между этими командами «Бока Хуниорс» выиграла 4 раза, а также было зафиксировано несколько ничьих. В последних 3 гостевых матчах против «Бока Хуниорс» «Архентинос Хуниорс» играл вничью, что говорит о его способности сопротивляться на выезде, несмотря на общую неудачную форму.

    Последние матчи личных встреч:

    • «Архентинос Хуниорс» 0:1 «Бока Хуниорс» (20 мая 2023)
    • «Архентинос Хуниорс» 2:0 «Бока Хуниорс» (20 июля 2022)
    • «Бока Хуниорс» 1:0 «Архентинос Хуниорс» (4 ноября 2021)
    • «Бока Хуниорс» 1:1 «Архентинос Хуниорс» (9 августа 2021)
    • «Архентинос Хуниорс» 2:2 «Бока Хуниорс» (10 января 2021)

    Статистика

    «Бока Хуниорс»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

    «Архентинос Хуниорс»

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Последние 5 матчей: 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение

    Прогноз на матч «Бока Хуниорс» – «Архентинос Хуниорс»

    Обе команды испытывают сложности в этом сезоне, однако «Бока Хуниорс» имеет преимущество в домашних матчах и исторически играет успешнее против «Архентинос Хуниорс». Несмотря на текущую серию поражений, «Бока Хуниорс» будет стремиться прервать неудачную серию и показать свои лучшие качества на своем поле. «Архентинос Хуниорс» демонстрирует надежную оборону, но слабую атакующую мощь, что может стать решающим фактором.

    Ожидается, что матч будет малорезультативным, и «Бока Хуниорс» сможет минимально победить, благодаря индивидуальному мастерству своих игроков и поддержке домашних трибун.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа «Бока Хуниорс» – коэффициент 2.20
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Бока Хуниорс» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом будет минимальная победа хозяев. Предполагаемый точный счет – 1:0 в пользу «Бока Хуниорс».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Бока Хуниорс» за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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