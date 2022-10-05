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    Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030: «Мы получили безоговорочную поддержку от УЕФА»

    Украина официально присоединилась к заявке Португалии и Испании на проведение чемпионата мира в 2030 году.

    «Королевская федерация футбола Испании и Федерация футбола Португалии включили Украинскую Футбольную ассоциацию в совместную заявку на проведение ЧМ-2030.

    Это предложение получило безоговорочную поддержку от УЕФА и было одобрено правительствами и президентами трeх стран. Надеемся, что мировая футбольная семья поддержит эту инициативу», – говорится в совместном заявлении.

    • В ноябре-декабре в Катаре пройдет ЧМ-2022.
    • В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

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    Источник: сайт Федерации футбола Испании

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