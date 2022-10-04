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    Измайлов прокомментировал свою победу в президентских выборах ФНЛ

    Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов сделал заявление в связи с избранием на должность.

    «Я пришeл в лигу не так давно. Мы недавно представляли программу и работу. Сегодня отчитывался за то, что было сделано за четыре месяца.

    Дальше был выбор за представителями клубов. Программа Шамиля Лахиялова была очень интересной, мы будем еe рассматривать.

    Мы предложили ему поучаствовать в комитете по развитию футбола, там он сможет реализовать себя и своe видение.

    Спасибо клубам за доверие. Надеюсь, что мы успеем сделать многое», – сказал Измайлов.

    • Ранее Измайлов занимал пост вице‑президента «Спартака».
    • С июля он был исполняющим обязанности главы ФНЛ после ухода Александра Алаева.
    • Срок полномочий нового руководителя лиги – 4 года.
    • За Измайлова проголосовали 53 делегата, за Лахиялова – 11.

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    Источник: «Чемпионат»

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