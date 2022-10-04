Измайлов прокомментировал свою победу в президентских выборах ФНЛ

Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов сделал заявление в связи с избранием на должность.

«Я пришeл в лигу не так давно. Мы недавно представляли программу и работу. Сегодня отчитывался за то, что было сделано за четыре месяца.

Дальше был выбор за представителями клубов. Программа Шамиля Лахиялова была очень интересной, мы будем еe рассматривать.

Мы предложили ему поучаствовать в комитете по развитию футбола, там он сможет реализовать себя и своe видение.

Спасибо клубам за доверие. Надеюсь, что мы успеем сделать многое», – сказал Измайлов.