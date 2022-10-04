Измайлов прокомментировал свою победу в президентских выборах ФНЛ

Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов сделал заявление в связи с избранием на должность.
«Я пришeл в лигу не так давно. Мы недавно представляли программу и работу. Сегодня отчитывался за то, что было сделано за четыре месяца.
Дальше был выбор за представителями клубов. Программа Шамиля Лахиялова была очень интересной, мы будем еe рассматривать.
Мы предложили ему поучаствовать в комитете по развитию футбола, там он сможет реализовать себя и своe видение.
Спасибо клубам за доверие. Надеюсь, что мы успеем сделать многое», – сказал Измайлов.
- Ранее Измайлов занимал пост вице‑президента «Спартака».
- С июля он был исполняющим обязанности главы ФНЛ после ухода Александра Алаева.
- Срок полномочий нового руководителя лиги – 4 года.
- За Измайлова проголосовали 53 делегата, за Лахиялова – 11.
Источник: «Чемпионат»