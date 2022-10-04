Экс-вице-президент «Спартака» Измайлов – новый президент ФНЛ

наили шамили лояльно любили
буквально молили и день ото дня
лоббировали и легально юлили..
но- Первая лига!Такая херня.)
Сегодня, 4 октября, состоялись президентские выборы в Футбольной национальной лиге.
Победителем стал Наиль Измайлов, получивший поддержку 53 делегатов.
Другой кандидат Шамиль Лахиялов получил 11 голосов.
Срок полномочий составит четыре года.
- Ранее Измайлов занимал пост вице‑президента «Спартака».
- С июля он был исполняющим обязанности главы ФНЛ после ухода Александра Алаева.