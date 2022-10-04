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    Экс-вице-президент «Спартака» Измайлов – новый президент ФНЛ

    Сегодня, 4 октября, состоялись президентские выборы в Футбольной национальной лиге.

    Победителем стал Наиль Измайлов, получивший поддержку 53 делегатов.

    Другой кандидат Шамиль Лахиялов получил 11 голосов.

    Срок полномочий составит четыре года.

    • Ранее Измайлов занимал пост вице‑президента «Спартака».
    • С июля он был исполняющим обязанности главы ФНЛ после ухода Александра Алаева.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6019

      Беспонтий 50 минут назад

      наили шамили лояльно любили
      буквально молили и день ото дня
      лоббировали и легально юлили..

      но- Первая лига!Такая херня.)

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