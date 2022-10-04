Где смотреть «Интер» – «Барселона», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 4 октября

«Интер» и «Барселона» сыграют в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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- Игра состоится во вторник, 4 октября.
- Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер – Барселона
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ставки на матч Интер – Барселона
- Победа Интера – 4.20
- Ничья – 4.00
- Победа Барселоны – 1.83
Источник: Бомбардир.ру