Головин: «Очень приятно быть в одной сборной с ведущими игроками Лиги 1»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал попадание в символическую сборную 9-го тура Лиги 1.

«Игра с «Нантом» удачно сложилась для нас. Мы забили быстрые голы, многое получилась в атаке. Когда ты получаешь такое преимущество в первые минуты, важно потом сохранять концентрацию до последних минут. Игра давалась нам, поэтому такой счет и уверенная победа закономерны.

Попадание в символическую сборную тура? Это приятно, конечно, но, честно говоря, не особо слежу за подобными рейтингами и сборными. Победа и хорошая игра – это всегда командная работа, поэтому не стоит выделять кого-то одного.

Но повторю, быть в одной сборной, пусть она и условная, с ведущими игроками Лиги 1 очень приятно», – сказал Головин.