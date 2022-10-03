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    Головин: «Очень приятно быть в одной сборной с ведущими игроками Лиги 1»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал попадание в символическую сборную 9-го тура Лиги 1.

    «Игра с «Нантом» удачно сложилась для нас. Мы забили быстрые голы, многое получилась в атаке. Когда ты получаешь такое преимущество в первые минуты, важно потом сохранять концентрацию до последних минут. Игра давалась нам, поэтому такой счет и уверенная победа закономерны.

    Попадание в символическую сборную тура? Это приятно, конечно, но, честно говоря, не особо слежу за подобными рейтингами и сборными. Победа и хорошая игра – это всегда командная работа, поэтому не стоит выделять кого-то одного.

    Но повторю, быть в одной сборной, пусть она и условная, с ведущими игроками Лиги 1 очень приятно», – сказал Головин.

    • Головин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 8 матчах сезона Лиги 1.
    • «Монако» идет на 5-м месте в Лиге 1.

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    Источник: Sport24

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