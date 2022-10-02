«Нам остается играть в футбол». Защитник «Химок» Тихий – о частичной мобилизации

Футболист «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал ситуацию в России.

«У нас все ребята настроены, хотят побеждать в каждом матче. Мобилизация? У меня тоже есть знакомые и друзья, но что мы можем сделать? Мы люди подневольные. Нам остается играть в футбол.

Получается ли отвлекаться? Я все-таки спортсмен, профессионал. Приходится, а что делать? В мире всегда что-то происходит, нужно от этого абстрагироваться. Конечно, это не очень легко, но ребята стараются», – сказал Тихий.