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    «Нам остается играть в футбол». Защитник «Химок» Тихий – о частичной мобилизации

    Футболист «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал ситуацию в России.

    «У нас все ребята настроены, хотят побеждать в каждом матче. Мобилизация? У меня тоже есть знакомые и друзья, но что мы можем сделать? Мы люди подневольные. Нам остается играть в футбол.

    Получается ли отвлекаться? Я все-таки спортсмен, профессионал. Приходится, а что делать? В мире всегда что-то происходит, нужно от этого абстрагироваться. Конечно, это не очень легко, но ребята стараются», – сказал Тихий.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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