Черчесов надеется, что сборная России проведет товарищеский матч в ноябре

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе сборной России над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.
«Такие матчи как сейчас нужны. Понятно, что сейчас не сможем найти топ-соперников, но то, что встреча в Бишкеке состоялась, это хорошо.
Понятно, что сборная должна собираться — независимо от того, участвует она в каких-то официальных турнирах или нет. В свое время мы из-за пандемии не проводили сборы на протяжении одиннадцати месяцев — за это время кто-то набирал, кто-то терял в игре, сложно контролировать кандидатов.
Так что надеюсь, что национальная команда выйдет на поле и в ноябре», – сказал Черчесов.
- На середину ноября запланирован матч с Ираном.
- Россия также должна сыграть 19 ноября с Боснией и Герцеговиной.
- Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.
Источник: «Спорт-Экспресс»