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    Черчесов надеется, что сборная России проведет товарищеский матч в ноябре

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе сборной России над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.

    «Такие матчи как сейчас нужны. Понятно, что сейчас не сможем найти топ-соперников, но то, что встреча в Бишкеке состоялась, это хорошо.

    Понятно, что сборная должна собираться — независимо от того, участвует она в каких-то официальных турнирах или нет. В свое время мы из-за пандемии не проводили сборы на протяжении одиннадцати месяцев — за это время кто-то набирал, кто-то терял в игре, сложно контролировать кандидатов.

    Так что надеюсь, что национальная команда выйдет на поле и в ноябре», – сказал Черчесов.

    • На середину ноября запланирован матч с Ираном.
    • Россия также должна сыграть 19 ноября с Боснией и Герцеговиной.
    • Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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