Черчесов надеется, что сборная России проведет товарищеский матч в ноябре

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе сборной России над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.

«Такие матчи как сейчас нужны. Понятно, что сейчас не сможем найти топ-соперников, но то, что встреча в Бишкеке состоялась, это хорошо.

Понятно, что сборная должна собираться — независимо от того, участвует она в каких-то официальных турнирах или нет. В свое время мы из-за пандемии не проводили сборы на протяжении одиннадцати месяцев — за это время кто-то набирал, кто-то терял в игре, сложно контролировать кандидатов.

Так что надеюсь, что национальная команда выйдет на поле и в ноябре», – сказал Черчесов.