Сборная Бразилии – главный фаворит ЧМ-2022 по версии Goal

Опубликован рейтинг фаворитов чемпионата мира 2022 года по версии Goal.
Главным претендентом на победу в турнире считается сборная Бразилии.
В топ-5 также входят Франция, Аргентина, Испания и Германия.
- Бразилия;
- Франция;
- Аргентина;
- Испания;
- Германия;
- Англия;
- Нидерланды;
- Бельгия;
- Дания;
- Португалия;
- Сенегал;
- Хорватия;
- Польша;
- Швейцария;
- Сербия;
- Уругвай;
- Южная Корея;
- США;
- Мексика;
- Марокко.
ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.
Источник: Goal