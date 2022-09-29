Сборная Бразилии – главный фаворит ЧМ-2022 по версии Goal

Опубликован рейтинг фаворитов чемпионата мира 2022 года по версии Goal.

Главным претендентом на победу в турнире считается сборная Бразилии.

В топ-5 также входят Франция, Аргентина, Испания и Германия.

Бразилия; Франция; Аргентина; Испания; Германия; Англия; Нидерланды; Бельгия; Дания; Португалия; Сенегал; Хорватия; Польша; Швейцария; Сербия; Уругвай; Южная Корея; США; Мексика; Марокко.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.