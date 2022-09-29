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    Сборная Бразилии – главный фаворит ЧМ-2022 по версии Goal

    Опубликован рейтинг фаворитов чемпионата мира 2022 года по версии Goal.

    Главным претендентом на победу в турнире считается сборная Бразилии.

    В топ-5 также входят Франция, Аргентина, Испания и Германия.

    1. Бразилия;
    2. Франция;
    3. Аргентина;
    4. Испания;
    5. Германия;
    6. Англия;
    7. Нидерланды;
    8. Бельгия;
    9. Дания;
    10. Португалия;
    11. Сенегал;
    12. Хорватия;
    13. Польша;
    14. Швейцария;
    15. Сербия;
    16. Уругвай;
    17. Южная Корея;
    18. США;
    19. Мексика;
    20. Марокко.

    ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 09:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17263

      Cleaner 1 час назад

      А по мне, так любая сборная из первой десятки выстрелить на ЧМ сможет.

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