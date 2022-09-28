Ларин выступил с заявлением после решения суда о лишении свободы на три года

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин опубликовал заявление после оглашения приговора суда по делу о мошенничестве.

«Если вы видите этот пост, значит я покинул вас на какое-то время.

Мне жаль, что так получилось. Но я горжусь нашей школой, коллективом и своей работой. И нашими выпускниками конечно.

Периодически будут какие-то новости о том где я и как (если будет такая возможность). Поэтому по возможности не отписывайтесь от моей страницы. Всех люблю», – написал Ларин в соцсети.