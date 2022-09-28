Ларин выступил с заявлением после решения суда о лишении свободы на три года

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин опубликовал заявление после оглашения приговора суда по делу о мошенничестве.
«Если вы видите этот пост, значит я покинул вас на какое-то время.
Мне жаль, что так получилось. Но я горжусь нашей школой, коллективом и своей работой. И нашими выпускниками конечно.
Периодически будут какие-то новости о том где я и как (если будет такая возможность). Поэтому по возможности не отписывайтесь от моей страницы. Всех люблю», – написал Ларин в соцсети.
- Ларина приговорили к трем годам лишения свободы.
- Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
- Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, он завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
Источник: Бомбардир.ру