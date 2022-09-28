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    Ларин выступил с заявлением после решения суда о лишении свободы на три года

    Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин опубликовал заявление после оглашения приговора суда по делу о мошенничестве.

    «Если вы видите этот пост, значит я покинул вас на какое-то время.

    Мне жаль, что так получилось. Но я горжусь нашей школой, коллективом и своей работой. И нашими выпускниками конечно.

    Периодически будут какие-то новости о том где я и как (если будет такая возможность). Поэтому по возможности не отписывайтесь от моей страницы. Всех люблю», – анписал Ларин в соцсети.

    • Ларина приговорили к трем годам лишения свободы.
    • Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
    • Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, он завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25744

      vladimir-7 42 минуты назад

      Ларин кому-то помешал или обделил кого-то, вот и осудили на три года.

      2
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      Рейтинг: +11763

      Вомбат > vladimir-7 16 минут назад

      Его школа единственная в стране, которая готовит футболистов на регулярной основе. В других футболисты если и вырастают, то редко и случайно. Сейчас те, кто проплатил его посадку, отожмут академию "Чертаново" и будут продавать игроков, подготовленных по системе Ларина. Пока эта система еще работает, они отобьют деньги, потраченные на сулей и следователей. Так что вы неправы. Ларин никому не помешал и никого не обделил, просто он стал делать кое-что полезное для страны и даже выгодное для своей академии (его личных корыстных мотивов даже продажное следствие не нашло). В России такое безнаказанно не проходит.

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      Рейтинг: +10962

      alex1951 > vladimir-7 9 минут назад

      Если очень коротко.
      Попахивает 1937 годом.
      Путин готовит подарок к своему скорому юбилею.
      Кому в Украину,кому на шконку,а кому дубиной по головке....Дожились....
      Ни-че-го не поменялось..... Леня с Гобатым ну .просто,ангелы....

      0
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      Рейтинг: +4947

      Enter2006 44 минуты назад

      В Локомотиве расследования когда начнутся???

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      Рейтинг: +25744

      vladimir-7 > Enter2006 40 минут назад

      Там всё шито-крыто и доступа к неприкосновенным иностранным телам нет.

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      Рейтинг: +11763

      Вомбат > vladimir-7 15 минут назад

      Уточнение. К не иностранным телам в Локо доступа тоже нет.

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